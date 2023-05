La reacción de Jey Mammon tras el polémico momento que se vivió en La Peña de Morfi 

Cuando Barbarossa presentó a Antonio Tarragó Ros, quien junto a sus músicos comenzó a cantar uno de sus clásicos chamamé, en pantalla comenzaron a verse distintos mensajes de los seguidores, que se conectan a través de videollamada.

Desde sus casas, el público aprovecha la oportunidad para mostrar carteles con saludos para los artistas invitados o dan a conocer su lugar de origen.

Sin embargo, en esta ocasión, un hombre de "Britos Roscani de Mendoza”, al ver que estaban poniendo su imagen en pantalla, se paró y fue a buscar un cartel que tenía preparado para ese momento.

Se acercó a cámara y en primer plano mostró su mensaje escrito a mano con un firme pedido: "¡¡Que vuelva Jey!!".

El mensaje se llevó a leer claramente, sin embargo, rápidamente lo quitaron de pantalla y nadie hizo mención a lo sucedido.

Horas después, desde su cuenta de Instagram Jey Mammon reaccionó al respecto. El animador compartió el video de ese momento con el siguiente mensaje: "El chamamé habla en primera persona".

Fuerte descargo de Cecilia Roth sobre el rumor que indicaba que Jey Mammon se había quedado en su casa

Jey Mammon estuvo unos días en Madrid, España, luego del enorme revuelo que generó la denuncia de Lucas Benvenuto, el joven que mantuvo una relación con él cuando era menor de edad.

A penas se supo que el cómico estaba en ese país trascendió que Cecilia Roth, que está allá, lo había recibido en su departamento. Sin embargo, la actriz rápidamente desmintió ese rumor.

En una nota con Catalina Dlugi por La Once Diez, Roth contó que esa versión le generó un dolor de cabeza: "Sufrí una catarata de odio hacia mí. Hay una cosa que me parece brutal y tremenda que es la cancelación, cuando te cancelan por odio, resentimiento lo que fuere”.

La actriz aclaró que, además, ese rumor era completamente infundado porque ella no tiene propiedad en España. "No tengo casa en Madrid", advirtió.

Por otro lado, Roth afirmó que siente un gran afecto por Jey y trata de manejarse con cautela respecto a la denuncia de Lucas. “Quiero mucho a Jey y creo que hay que tener una cautela con todo. No soy de esa gente que por algo que todavía no se comprobó te dejo de querer al otro día”, manifestó.

Al finalizar, la actriz remarcó que ella siempre va a defender a la víctima. "Siempre estoy absolutamente del lado de la víctima y creo que todos lo estamos. Lo que no es cierto es que estuvo en mi casa conmigo. No hablé durante mucho tiempo, no dije nada, hasta que un momento dije ‘¿sabes qué? ¿qué estoy ocultando? ¿Quién puede pensar que puedo estar escondiendo a una persona?’”, cerró.