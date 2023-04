Jey Mammon regresa a la Argentina tras su breve viaje a España: el video

Embed

“Y Jey Mammon está volviendo a la Argentina”, escribió sobre la foto donde se lo ve al artista vestido con una campera de cuero y anteojos de sol, una valija y un bolso.

En el video, se lo ve a Jey Mammon -la etiqueta de la ubicación es en el Aeropuerto de Barajas (Madrid)- caminando hacía la fila de migraciones.

En Socios del espectáculo (El Trece), Mariana Brey había contado detalles del inminente regreso de Mammon al país. “‘La verdad, estoy intentando poner mi cabeza en ‘apagado’, hasta que decida qué es lo que va hacer, en ‘mute’. Los argentinos, acá, me tratan con mucho amor… y después, lo que te puedo decir, se dicen muchas cosas’, referido a lo de Lucas, la verdad que no me quiere hablar de eso específicamente, no ahonda en ese tema”, había Brey sobre los mensajes que se cruzó con Jey.

La panelista también había sumado que “después, otra cosa que él no me la confirma, pero que a mí me llega por otro lado, es que Jey Mammon volvería en breve a la Argentina. Este no va a ser un viaje extenso, no es (Juan) Darthés, que no volvió más. Jey Mammon vuelve a la Argentina, y va a volver con una decisión tomada, y será en breve. No quiero poner fechas, porque la verdad es que no las sé, tampoco Jey me contesta sobre eso”.

Amalia Granata cuestionó a Andrea Rincón por su defensa a Jey Mammon y ella le respondió picante: "Jamás..."

Andrea Rincón fue consultada en la función para la prensa de la obra Votemos sobre lo que ocurre con su amigo Jey Mammon y la denuncia de abuso sexual de Lucas Benvenuto y generó polémica con sus dichos.

Allí la actriz fue sincera al reconocer que es "parcial" en el tema y le demostró su apoyo al conductor, quien se encuentra desde hace unos días en Madrid, España, tras abandonar un tiempo la Argentina.

En este sentido, ante el revuelo que generó la polémica defensa de la actriz a Jey, Amalia Granata opinó del tema vía Twitter y la acusó de "feminismo selectivo", mencionando el caso de Juan Darthés, denunciado en 2018 por Thelma Fardin por abuso sexual.

"Entonces Juan Darthés se equivocó? Porque militabas poco menos que la silla eléctrica para el #FeminismoSelectivo", expresó picante la diputada provincial con el emoji de los dedos en forma de v que hacen los peronistas.

Al leer esto, Andrea Rincón le contestó con todo: "Ehhhh??? Militabas??? Búsqueme un solo vídeo donde yo esté. Jamás concurrí a una sola reunión del colectivo de actrices".

Y cerró certera: "De hecho no la conozco a Thelma (Fardin). Llámese al silencio señora si no sabe de que habla. Se lo agradezco".