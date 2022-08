La reacción de la China Suárez cuando Tiago PZK cambió una letra de una canción por ella

La letra del tema “Yo sé que tu”, dice en una de sus líneas “como Rusherking y María”, por el anterior romance del trapero con Becerra. Sin embargo, sobre el escenario Tiago dijo “como Rusherking y la China”, mientras cantaba con Rusher y Lit Killah, dejando a todos sorprendidos.

Una de las personas que estaba en el concierto grabó justo a la China en ese momento. Ella bailaba feliz e incluso en esa parte cantó “María” pero sus amigos la fueron a agarrar al escuchar “China” y ella se mostró feliz ante el gesto.

Rusherking reconoció cómo le afectó en su salud el noviazgo con la China Suárez

Ya de regreso tras el viaje a Disney con la China Suárez, Rusherking estuvo el domingo en La Peña de Morfi, Telefe, y reveló los ataques de ansiedad y pánico que sufrió tiempo atrás y cómo le afectó en su salud el inicio del romance con la actriz por la exposición que tuvo.

“Empecé primero con los ataques de ansiedad y después con ataques de pánico. Pensé que me iba a morir”, recordó el joven cantante en charla con Jey Mammon sobre esos episodios.

Y amplió sobre un hecho en particular de ataque de pánico: “Estaba durmiendo en mi casa, me faltaba el aire y me tuve que levantar para que me llevaran al hospital. Pensaba que me moría, tenía el corazón a mil. Me revisaron y no tenía nada. Era todo mental".

Sobre su relación con la China Suárez, reconoció que sufrió en el comienzo por la constante exposición en los medios: “Al principio fue muy fuerte. Todo el ruido y el quilombo que se armó fue demasiado fuerte para mí, la pasé mal durante un mes y ahí sí tuve ataques de ansiedad. Tuve noches sin dormir”.

“Después lo superé y entendí que es parte de todo. Yo me dedico a esto, la exposición es parte de esto, pero no estoy acostumbrado”, continuó el nacido en Santiago del Estero.

Y remarcó: “Yo soy de Santiago del Estero, me levantaba para ir a la escuela, volvía, dormía la siesta, a la noche hacía música y ahora explotó todo”.

“De repente estoy en la sala de ensayo, salgo y tengo a una cámara con chabón poniéndome el micrófono en la cara. Cosas así con las que no estoy acostumbrado para nada y con las que tengo que convivir”, finalizó Rusherking.