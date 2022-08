Rusherking reconoció cómo le afectó en su salud el noviazgo con la China Suárez

Y amplió sobre un hecho en particular de ataque de pánico: “Estaba durmiendo en mi casa, me faltaba el aire y me tuve que levantar para que me llevaran al hospital. Pensaba que me moría, tenía el corazón a mil. Me revisaron y no tenía nada. Era todo mental".

Sobre su relación con la China Suárez, reconoció que sufrió en el comienzo por la constante exposición en los medios: “Al principio fue muy fuerte. Todo el ruido y el quilombo que se armó fue demasiado fuerte para mí, la pasé mal durante un mes y ahí sí tuve ataques de ansiedad. Tuve noches sin dormir”.

“Después lo superé y entendí que es parte de todo. Yo me dedico a esto, la exposición es parte de esto, pero no estoy acostumbrado”, continuó el nacido en Santiago del Estero.

Y remarcó: “Yo soy de Santiago del Estero, me levantaba para ir a la escuela, volvía, dormía la siesta, a la noche hacía música y ahora explotó todo”.

“De repente estoy en la sala de ensayo, salgo y tengo a una cámara con chabón poniéndome el micrófono en la cara. Cosas así con las que no estoy acostumbrado para nada y con las que tengo que convivir”, finalizó Rusherking.

rusherking china.jpg

El pedido desesperado de una amiga a La China Suárez y su sorprendente reacción

A través de sus redes sociales, la China Suárez reveló cómo ayuda a su amiga en un momento de crisis: un Fernet para sanar el corazón.

Hace varios días que la actriz y cantante es tendencia por haber lanzado su nuevo hit Lo que dicen de mí, dentro del top 55 de canciones más reproducidas.

Hoy no es la excepción y llamó la atención, estando en boca de todos, en un día muy especial para los argentinos, el día del amigo.

La China compartió a través de Instagram una historia en la que se podía ver cómo su amiga le pedía reunirse con ella porque la necesitaba, ¿el motivo? lo desconocemos.

Lo que sí sabemos es que Eugenia sabe cómo ser una verdadera amiga y no tardó ni 5 minutos en responder para estar presente. Se pudo ver que unas horas más tarde se encontró con su amiga para compartir un rico Fernet y hacer de ese momento, un encuentro único.