La reacción de la mujer de Aníbal Lotocki, en medio del dolor por la muerte de Silvina Luna

El cronista de A la tarde (América TV), Matías Vázquez fue hasta la propiedad de Aníbal Lotocki para intentar tener un diálogo, pero no tuvo suerte. Nadie atendió en el portero. "Toqué dos veces y nada me respondió", precisó.

Sin embargo, quien sí le habló fue la mujer del cirujano, María José Favorón. Ella le explicó que, ante los hechos de público conocimiento, no va a dar más declaraciones a los medios.

"También le escribí a María José, la mujer de Aníbal Lotocki, y me contestó: 'Hola Matías, no puedo atenderte. Decidí no hablar más. Ya pasamos de castaño claro a oscuro. No escuchan nada. No respetan. Yo decido cuidarme y cuidar a los míos. Estamos viviendo una situación delicada", detalló el cronista.

La mujer de Aníbal Lotocki hizo una fuerte revelación tras la muerte de Mariano Caprarola

Aníbal Lotocki recibió en las últimas semanas la inhabilitación médica, y cada vez se suman más denunciantes en su contra. En medio de todo el revuelo, y tras la muerte del panelista Mariano Caprarola, el medico recibió escraches en la casa que comparte con su mujer, María José Favarón.

Por este motivo, el periodista Matías Vázquez realizó una nota para A la Tarde (América), con Favarón, desde el domicilio de ambos. “¿Porque me vienen a mi preguntar a mi al respecto del fallecimiento de una persona? Yo viaje con Mariano, ¿pero por qué me preguntan sobre la muerte si Mariano falleció en Medicus?", aseguró

"Por favor investiguen realmente cual fue la causa que llevó al fallecimiento de Mariano, porque la historia oficial es que falleció de un shock hemorrágico. Es la primera historia que salió, que dijo Ángel de Brito, investiguen ahí. ¿Cómo me vienen a tocar el timbre a mi y pretenden que yo diga algo? Yo no me puedo hacer cargo de todo lo que dicen en la televisión", deslizó.

En ese momento, el periodista recordó las palabras de Caprarola, donde denunció que le habían inyectado veneno y María José respondió: "Dijeron muchas cosas, dijo también que tenía el nombre de la persona que cubría Aníbal en la caja fuerte, ¿Por qué no van abrir la caja y nos dejamos de toda esta parafernalia? ¿Cómo va a existir esa persona…?".

"No hay veneno, yo no estoy envenenada. No quiero hablar de él porque me quedo con lo mejor, con el mejor recuerdo de él y de su entorno. Con Marino nunca tuvimos un litigio, jamás. El a mi nunca me dijo 'tengo temor'", agregó.

Finalmente, el periodista le preguntó si tuvo comunicación con los familiares de Mariano en este duro momento y ella reconoció: "Me comuniqué con gente cercana a su entorno. Yo conozco a la mamá de Mariano, a su hermano y a la cuñada. Me dijeron que estaban shockeados cuando fue lo que sucedió".