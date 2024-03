La reacción de María Becerra al ver a su tío en TV afirmando que no irá a verla en River: el insólito motivo

"No, hay un montón de gente.... si me quedo, salgo mañana. Las veces que veíamos con mi hermano, entrábamos, comprábamos y salíamos", expresó el hombre, que dijo ser esquivo a las grandes aglomeraciones.

De hecho, el sujeto indicó que lo invitaron a un recital, pero se negó a ir. “No, me invitaron al recital de mi sobrina y no quiero ir. Va a cantar en River...”, precisó.

"¿Cómo se llama tu sobrina?", retrucó el cronista. "María Becerra. Es hija de mi hermano, que vive en Quilmes", contestó el entrevistado, para sorpresa del periodista.

En su Instagram, María Becerra hizo referencia a la nota en Telenoche y al reclamo de sus fans, que muchos no consiguen tickets para ir a verla a River. "Vayan a pedirle la entrada a mi tío que no la quiere usar. Dios le da pan al que no tiene dientes", exclamó y mostró el informe del noticiero de El Trece.

El contundente apoyo de María Becerra a Lali Espósito tras los duros dichos de Javier Milei: "No puedo dejar pasar..."

Lali Espósito quedó envuelta en una polémica con el presidente Javier Milei. En una entrevista con LN+, el mandatario apuntó contra la estrella del pop, que fue contratada por gobiernos provinciales para diferentes festivales.

El economista llamó a la cantante de "Lali Depósito", acusándola de haberse enriquecido contratos millonarios con los municipios en los cuales actuó. "Cobro de la del Estado. Lali Depósito cobró de varios gobernadores", exclamó.

Más tarde, en una nota con La Red, Milei volvió a atacar a Lali. "Si querés agredir, tenés que estar limpio. Si sos un parásito, que vivió de la teta del Estado, estás en problemas", remarcó.

En las últimas horas, en sus redes sociales, María Becerra se solidarizó con su colega. "No puedo dejar pasar las agresiones públicas que está recibiendo una compañera por verbalizar su posicionamiento", comenzó diciendo.

"El ensañamiento hacia ella es violencia y deja en evidencia que la quieren silenciar. Somos artistas, tenemos una vez propia cada una de nosotras y estos comportamientos solamente nos hacen acordar a un capítulo de la historia oscura de nuestro país", siguió.

Y concluyó: “Quiero seguir viviendo en democracia, quiero seguir escuchando voces diversas, quiero que mi compañera Lali Espósito siga cantando y trabajando tranquila como lo hace desde tan chica sin ser perseguida y que, ojalá, la vida nos cruce en escenario algún día”.