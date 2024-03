La contundente aclaración de María Becerra tras las críticas por sumarse a una colecta por Chile

Apenas pidió colaboración a sus fanáticos desde las redes, María Becerra recibió algunos cuestionamientos y realizó un firme descargo al respecto.

“Para quienes no saben, hace algunos días hubo un gran incendio en la región de Valparaíso. Este incendio fue de los más letales en toda la historia de Chile", comenzó su mensaje la artista.

Y agregó: "Hoy, Chile nos necesita más que nunca, recuerden que pueden hacer donaciones con el siguiente QR o link. Vamos gente linda, yo sé que todos tienen un corazón solidario, hagamos correr la información y ayudemos”.

“Y para quienes me están preguntando ‘¿y vos qué vas a donar?’... En principio, el vestido que usé en el homenaje a Celia Cuz para que lo subasten, tal como lo prometí. Lo que menos quiero es hacer prensa del sufrimiento de la gente que conocí hoy”, dejó en claro María Becerra.

“Me estoy ocupando de poder estar presente con las mujeres a las que hoy estuve escuchando y lo voy a hacer en privado, porque no es mi estilo exponer este tipo de situaciones. Es una tragedia y todos formamos parte de la solución”, cerró firme la intérprete de Automático y Corazón vacío.

María Becerra bancó a Lali Espósito y dejó un firme mensaje contra Javier Milei

En medio del revuelo por las críticas del presidente Javier Milei a la cantante Lali Espósito, María Becerra se presentó en un importante festival y aprovechó para apoyar a su colega y mostró una fuerte postura frente a las acciones del mandatario.

Todo se dio en el reconocido festival de Viña del Mar, donde la cantante fue consultada por la prensa acerca esta situación que ocurre en Argentina.

“Por el momento no utilizo muchos mis redes para un mensaje tan político, directamente. Pero si apoyo y comparto lo que hace Lali, yo la banco mucho, la conozco, y es una gran persona. Me gusta como piensa, me encanta lo inteligente que es, como habla, como se expresa y las cosas que dice, comparto”, aseguró.

Y destacó: “La verdad me parece un montón todo lo que está sucediendo, siento que es un manejo de las redes sociales y de las fake news muy confuso. Siento que se subestima al pueblo y a la gente un montón, se arma todo un revuelo mediático y polémico que no da”.

En eso habló directamente del Presidente y admitió que tiene que haber más seriedad en el cargo político que ocupa. "Es el presidente electo y me dirijo a él con respeto. Me parece qué hay cosas mucho más importante que hacer con la situación que está pasando el país antes que pelear en redes o likear cuatrocientos tweets en un día. Debería estar encargándose de otras cosas”, declaró.

Finalmente, se refirió una vez a su colega Lali y remarcó: "A ella la amo y la felicito por lo valiente que es. Yo por el momento no usuaria mis redes directamente para eso, prefiero estar chill, pero cuando suceden estas cosas como que atacan a una compañera, que me preocupan porque también me competen, es mi país, obviamente que salgo a hablar”.