La reacción de Martín Salwe cuando Flor de la V le preguntó por sus tuits transfóbicos

Flor reveló que Salwe le envió un WhatsApp cuando salió de El hotel de los famosos para disculparse. Sin embargo, ella prefirió no contestarle. "Me escribió, pero siento que hizo 'copie y pegue'. Mandó algo larguísimo. Hay cosas que se hablan personalmente. No le respondí. Le clavé el visto", sentenció.

El cara a cara entre Martín Salwe y Flor de la V en Intrusos

Después de los dichos sobre los tuits transfóbicos de Martín Salwe, Flor de la V entrevistó al ex participante de El hotel de los famosos en Intrusos (América TV). La conductora le recordó lo que pensaba al respecto y el joven le pidió disculpas.

"Lo que más me dolió fue ver tu enojo. No te dije nada porque ni yo sabía que estaban esos tuits. No me acordaba. Eran de hace un montón de tiempo. Seguramente, en mi Twitter publiqué muchas cosas desde la inconciencia y la inmadurez", expresó el locutor.

Salwe le explicó a Flor que el mensaje que le envió fue profundamente sincero. "No tengo mucho más para decirte porque lo que tenía para decirte, lo puse en ese mensaje y fue de corazón", sostuvo el ex participante del reality de El Trece.

"Te pido disculpas. Sé que la edad no justifica nada, pero en ese momento, no tenía conciencia de todo esto, no pensaba de esa manera y hoy, en el presente, pienso y milito todo lo contrario", sentenció.