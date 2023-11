Eva Bargiela hizo una sorpresiva confesión sobre su divorcio de Facundo Moyano

Eva Bargiela - divorcio en stand by - captura Intrusos.jpg

"¿Hablaron de iniciar los trámites de divorcio o lo "dejaron en stand by, hasta ver qué pasa?" consultó Rafa Juli, a lo que Bargiela admitió sincera: "Por ahora decidimos dejarlo en stand by, porque fue una época de mucha vorágine. Yo estaba en el Bailando. Estaba muy ocupada, con muchas cosas. Y él también. Además, hubo cosas que nos excedieron a los dos. Entonces, decidimos que se calme un poco todo para tomar las decisiones con la mente fría y no hacer cosas por enojo, por impulso".

En tanto, sobre la posibilidad de un reencuentro amoroso, la ex participante del Bailando 2023 se mostró dubitativa. Y si bien deslizó que "creería que no", tampoco cerró las puertas a una reconciliación al asegurar "Hoy no lo sé".

Eva Bargiela habló de la posibilidad de reconciliación tras compartir una cena íntima con Facundo Moyano

Fue allá por el mes de septiembre cuando inesperadamente Facundo Moyano anunció durante una entrevista en un programa político que se había separado de su esposa Eva Bargiela, precisamente cuando ella comenzaba su participación en el Bailando 2023 (América TV).

Las semanas pasaron y a casi dos meses de la ruptura, a comienzos de noviembre paparazzis los encontraron cenando juntos, lo que inevitablemente despertó rumores de reconciliación.

Así, este viernes desde la fiesta de la revista Caras celebrando sus 3 décadas de vida, Eva Bargiela charló con Ángel de Brito en LAM y explicó cuál es la actual situación entre ella y Moyano.

“Estoy sola, estoy muy bien, estoy tranquila. No me reconcilié”, aseguró la modelo desde el móvil del ciclo de América TV e indicó que “Esa cena fue una charla que la verdad nos debíamos”.

“Nosotros nos casamos, decidimos compartir la vida, y si decidimos efectivamente avanzar con el divorcio y todo eso, me parece que es bueno hacerlo como personas civilizadas y sin odiarse. Entonces dijimos: ‘bueno, vamos a comer y charlar. Nos debemos unas charlas’”, detalló.

En tanto, cuando una de las angelitas deslizó picante que “hubo colegas que los engancharon saliendo del departamento”, Bargiela intentó salir del paso con un “¿Sí? No me enteré. Sabés que trato de no ver muchos medios ni lo que se dice”. “¡Pero estabas vos ahí, Eva! Eran los dos”, replicó pícara Maite Peñoñori.