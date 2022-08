La reacción de Pepe Cibrián tras haber sido denunciado por abuso sexual

Embed

En una nota con A la tarde, el productor reveló que Cibrián lo engañó para aprovecharse de él. "Me llamó para hacer el vestuario de Las mil y una noches, pero fui engañado. Fui acosado por este hombre. Quería intercambiar sexo por trabajo", sostuvo en el ciclo de Karina Mazzocco en América TV.

raphael-pepe-cibrian.jpg

La palabra de Pepe Cibrián tras la denuncia de Raphael Dufort por abuso sexual

Este miércoles en A la tarde, el programa de Karina Mazzocco, Diego Estévez comentó que Pepe Cibrián rompió el silencio luego de la fuerte acusación en su contra de parte del productor Raphel Dufort.

El referente de los musicales se mostró cauto y advirtió que esperará el accionar de la Justicia. “Me parece muy bien que hable este hombre y que diga lo que le dé la gana", aseguró el actor y director, según contó el panelista, que citó declaraciones del sitio Infobae.

Por último, Cibrián fue tajante sobre la postura que mantendrá sobre este tema. "Lo mío se va a dirimir en la justicia, no en los medios. No corresponde. No voy a dar reportajes, solo aclaro esto porque obviamente se tiene que entender que es así”, sentenció.