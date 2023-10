La reacción de Romina Uhrig tras ser acusada de maltrato animal: "Cómodo Caramelo"

Sin embargo, cuando la exdiputada salió del reality fue muy criticada por los internautas, quienes la acusaron de maltrato animal. “Dicen que Caramelo murió porque no lo cuidó, un juguete para sus hijas”, había escrito un usuario. "Ay, me agarró algo en el corazón, a pedacitos, Dios... No... Lloro, posta, no se jode con eso”, había contestado una internauta.