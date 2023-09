La reacción de Sabrina Rojas cuando le dijeron que Flor Vigna es la madrastra de sus hijos 

“Ahora son familia, sos la madre de sus hijastros, es la madre a fin”, señaló Denise Dumas y fue allí cuando la panelista respondió tajante: “¡No! Falta un montón para el título de madrastra. Es la novia de mi ex”.

Luego, Sabrina Rojas contó cómo es el vínculo de sus hijos con Flor Vigna, la novia actual de Luciano Castro: “Con los nenes se ve muy esporádicamente”.

“Tal vez se la imaginan a Flor yendo y viniendo con los nenes pero no, es la pareja de Lu”, aclaró la actriz y por último dijo: “A veces la jodo y le digo a los chicos ‘vengan a sacarse una foto con los padrastros’”.

Embed

Flor Vigna y Sabrina Rojas se sinceraron en un inesperado cara a cara

Con motivo del evento por la foto del Bailando 2023 (América), Sabrina Rojas y Flor Vigna se encontraron cara a cara y se animaron a dar una nota juntas para Intrusos (América). Allí hablaron de su relación como familia y de cómo se preparan para este nueva edición desde sus distintos roles.

En la primera parte de la nota, la actual pareja de Luciano Castro recordó aquel día en que ambas se conocieron y expresó: “El primer día yo estaba tipo 'ay que pasará', pero ella me miro a los ojos me deseó lo mejor y viste cuando una persona te lo dice de verdad, ahí yo dije 'wow, claro, ahora entiendo todo'. Es una gran garantía de todo”.

"Es que Luciano y yo somos familia, tenemos algo que nos va a unir toda la vida, que son nuestros hijos, entonces siempre está bueno estar en armonía y disfrutar en familia. A veces se puede más, a veces menos, porque somos muchos y todos tienen laburos y horarios pero la idea es demostrarle a nuestros hijos que el amor hace bien”, respondió Sabrina conmovida por palabras de Flor.

“Lo que dice ella es tremendo porque una cosa es decirlo así en una nota y otra cosa es hacerlo, y nos dieron cátedra a todos. A mi Lucho siempre me habló muy de Sabri. Me dijo ‘yo quiero que sepas que es una parte muy importante de mi y para siempre'. Muy lindo todo”, insistió Vigna.

En cuanto al comienzo del Bailando, Sabrina será parte de El debate del Bailando (América), conducido por Denise Dumas, y con halagos para la ex Combate exclamó: “Ay, que sea un éxito El Debate, me voy a vengar de todo lo que padecí ahí menos de ella que es familia. Y aparte baila tan genial que no hay forma de decir nada de Flor".

En ese sentido, el notero consultó acerca de la posibilidad de bailar juntas en el clásico ritmo de la Salsa de tres pero entre risas, avergonzada por su baile, Sabrina cerró: “¡Con ella no animo a bailar ni loca!”.