Duras declaraciones de Sabrina Rojas contra Ximena Capristo al recordar por qué se terminó la amistad

Embed

Y recordó en el ciclo que conduce Denise Dumas: “Después de ese verano, Ximena empezó como panelista en un programa El Nueve y empecé a ver que empezó a picantear con cosas. No sé, si se hablaba de Luciano o de mí, y sentí que en vez de bancar a la familia, porque somos todos amigos, ella picanteaba”.

“Yo siento que algo le sucedió ya en ese verano y nunca lo charlamos. Nunca entendí qué le pasaba”, aseguró Rojas sobre la distancia que se dio con Capristo.

Y agregó sobre ese momento a fines de 2019 y principios de 2020: “Estábamos pasando un momento familiar complicado y vos podés entender que picantee a cualquiera, pero que picantee a alguien que estuvo comiendo en tu casa, no”.

“No lo entendí. A partir de ahí no nos hablamos más con Ximena. Yo siento que por algo ella se ofendió. De su historia con Paula, yo no sé. Con Gustavo nos seguimos hablando, nos escribimos, y con Paula también”, finalizó Sabrina Rojas.

sabrina rojas.jpg

Ximena Capristo reveló el polémico motivo que distanció a Gustavo Conti de Pedro Alfonso

Inesperadamente Ximena Capristo recordó el escandaloso distanciamiento de su marido Gustavo Conti, del actor y productor Pedro Alfonso y su mujer Paula Chaves de un momento para el otro hace ya viarios años.

En su lugar de angelita invitada por estas semanas en LAM, América Tv, Capristo admitió el motivo escandaloso que alejó a los chicos que habían sabido construir una amistad, más allá de lo laboral que los tuvo justos sobre las tablas.

“Maltrató a mi marido. Gustavo volvía angustiado por todo lo que le hacía Pedro. Él no entendía nada”, aseguró sin pelos en la lengua.

Pero claro que también apuntó contra la modelo, con la que Ximena mantenía una relación muy cercana antes de esta tensa situación. Así, la tildó de falsa y de hablar mal de Luciano Castro y Sabrina Rojas, quienes formaban parte del núcleo de amigos por ese entonces: “Paula me hablaba mal de mis amigos. No me gustaba ese manoseo. Era raro”.

Ante la sorpresa de los televidentes por sus declaraciones, desde Twitter instalaron un debate donde la trataron de mentirosa. “Querés ensuciarlos”, “Peter no maltrata ni a una mosca”, “Decís eso porque él sigue trabajando en teatro y Conti no”, “Buscate un quilombo honesto”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en la cuenta @elejercitodelam.