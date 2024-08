La reacción de Yanina Latorre ante los rumores de su supuesto affaire con el hermano de Mariana Nannis

"Y la sin vergüenza de la cornuda de Latorre, la porta apellido... estaba mi tío, era un hombre soltero, fachero, grandote. Y a todo esto, Latorre, el corneta se iba a entrenar y mi tío Gonzalo se la re co... toda", disparó mientras charlaba con Juliana 'Furia' Scaglione, la coconductora del ciclo.

En las últimas horas, la rubia, a través de su cuenta de X, reaccionó de manera contundente a los dichos de Caniggia. "Jajajajaja", publicó la angelita.

Y agregó, fiel a su estilo, en otra publicación: “No les respondo a fracasados”.

Cabe recordar que años atrás Nannis había escrito un tuit soez en el que vinculaba a Yanina con su hermano Gonzalo.

Yanina Latorre se cruzó con su hija Lola en LAM y le hizo una dura acusación

Lola Latorre estaba contando su experiencia en los disturbios al ingreso del estadio Hard Rock de Miami en la final de la Copa América 2024 cuando un detalle en su relato sacó al aire a su madre, Yanina Latorre.

La joven contó que había llegado a la cancha tomando fernet en un vaso de plástico y que había gastado más de la cuenta en el viaje, algo que descolocó a la panelista, quien reemplaza momentáneamente a Ángel de Brito en la conducción de LAM, América TV.

“Me dijiste hoy que no habías gastado tanto. Sos mitómana además de todo”, le reprochó Yanina en tono de humor. Y cuando mencionó lo que había tomado de alcohol antes de ingresar al estadio, ahí la retó entre risas a su hija.

"Nosotros llegamos así, medio en pedo, tomando fernet", dijo Lola Latorre. "¿Vos estabas en pedo? ¿Vos tomás fernet?", le dijo sorprendida Yanina.

"Qué no vas a saber que tomo fernet", le contestó Lola. "Lo del fernet no lo sabía", insistió Yanina. Y añadió: “¿Qué tomás fernet cuando vas a la cancha? ¿Qué sos barrabrava?”.

"Es el folclore de la cancha", se defendió sonriendo la joven. “Tanto colegio inglés, tanta educación para que entres borracha la cancha. Encima decís que te colaste y saltaste el molinete, me quiero morir tanta educación”, le dijo indignada Yanina.

“¿Vos llegaste a la cancha con ese vaso de plástico de Fernet y después te haces la cool? Me lo estás diciendo para reventarme", continuó la angelita sin poder creer el relato de su hija.

"Te voy a romper la cabeza, te lo digo así públicamente. Hace mucho que no te veo, te perdí el rastro. Tengo miedo que te conviertas en un bardo. Hace un mes que no te veo, ahora yo me voy y te quedas otro mes sola. No quiero Fernet en casa”, le advirtió en el final.