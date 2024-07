Yanina Latorre durísima con la actitud de Furia de Gran Hermano y su futuro: "Se le subió la fama"

"Ella (Furia) ahora es una marca, es una figura pública y no quiere que nadie use su nombre, ni que en Twitter nadie use su nombre. La piba se le subió la fama a la cabeza demasiado rápido. Ojalá le dure”, remarcó Yanina sobre cómo actúa la tatuada con sus fans luego de hacerse conocida en la famosa casa.

"Además dice que Bauti (Mascia) es un ganador ficticio, que la verdadera ganadora es ella ¿qué le pasa a esta chica? Además, está odiada con sus fans”, continuó picante.

E indicó lo que le molesta a Furia con respecto a su nombre y el registro de la marca para generar ingresos: “Las bloqueó a todas sus fans y las está amenazando con denunciar porque no pueden usar su nombre Furia porque es una marca, que ni siquiera está registrada".

"Hay 20 mil Furias registradas, es un montón lo que está pasando. ¿Quién la ceba así? ¿La hermana? Va a durar lo que un pedo en una canasta, no está siendo muy bien asesorada”, finalizó contundente Yanina Latorre.

Se filtró la cifra millonaria que facturó Furia desde que salió de la casa de Gran Hermano

Furia de Gran Hermano fue eliminada del juego y comenzó a buscar formas de capitalizar la fama que logró en la casa. De la mano de Telefe, Juliana cerró importantes acuerdos comerciales y oportunidades profesionales. De hecho, Flavio Mendoza la quiere para un espectáculo.

Hace unos días, en su cuenta de Instagram, la entrenadora de crossfit puso un link en su perfil en Instagram, donde ofrecía una foto y un saludo en video a pedido, a un valor de 5 mil pesos.

En una publicación reciente, Furia reveló que los furiosos la llenaron de pedidos. Al parecer, la ex GH tiene que grabar 5 mil videos para sus admiradores, que pagaron por un saludo personalizado.

"Esto para la gente que está espernado su video, ya estoy cerrando los últimos que me faltan. Tengo que hacer 5 mil videos, número 3577, y no es joda. ¡Están locos!", dice Juliana en dicho posteo.

De esta manera, Furia lograría facturar una cifra exorbitante: 25 millones de pesos, aunque -según indicó- tuvo que devolver algo de dinero a quienes no podían esperar.

Pese a los dichos de la ex GH, algunos usuarios pusieron en duda que esto sea real. "¿Alguien le cree?", "Incomprobable. Puede que lo diga para que se siga hablando del tema", "Ahora puede dejar de llorar pobreza", "También dijo que su marca está registrada y es mentira", fueron algunos de los comentarios de sus detractores.