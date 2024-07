Yanina Latorre reveló quién es la actriz que tiene abultada deuda de expensas

"Hay un conflicto grande ahí atrás -intervino la angelita Marcela Feudale-. Ese departamento lo compraron con su ex, Darío Lopérfido. Cuando se separan, ellos sacaron un crédito para pagar ese departamento, ella dijo 'yo me quedo acá'. Lo tenían que pagar entre los dos y él le dijo 'bueno, si te quedás acá, pagalo vos'".

"Está la demanda hecha, yo la vi en su momento. Hay un reclamo de la persona que prestó el dinero para que paguen", agregó Feudale. "Acá me están diciendo que el departamento está solo a nombre de Esmeralda, no está a nombre de los dos", verificó Yanina.

"El tema legal de Darío ya se solucionó, está terminado. La expensas, de hecho, vienen a nombre de ella. Antes era como estás diciendo, me lo dice esta persona que es muy allegada", agregó la mujer de Diego Latorre.

Y detalló: "Es un edificio de gente muy paqueta, son nueve propietarios. Imaginate, no paga uno y se desetabiliza todo. Ella debe dos millones de pesos, son 500 lucas por mes".

Además, contó: "Cada vez que se las van a reclamar, se queja, se enoja". "¿Cuál sería el motivo por el que no las paga?", le consultó Damasia Ochoa.

"Desde que se murió el papá ella dice ser dueña de La Nación, que es mentira. El papá ya lo había vendido y eso ya está en la Justicia. Y ella está esperando una herencia que no es tal. No estaría trabajando y no le entra guita. Pero fuera de deber guita, anda todo el día en pijama y descalza por los pasillos. Sube y baja y le grita a todo el mundo", sumó Yanina.

"Vive comiendo empanadas de canje y va acumulando cajas en la puerta del edificio, hay olor a empanada en el edificio, están todos histéricos. Y también la obligan, en los horarios de descanso, cuando ella no está o no puedo bajar, a recibir paquetes a la encargada, que la encargada no quiere recibir porque dice que no sabe lo que son los paquetes", continuó.

"Está re complicada y los vecinos ya directamente les gustaría que pague y que no siga ahí", cerró Yanina.

Se filtró un asqueroso video de Esmeralda Mitre en una importante fiesta

Esmeralda Mitre dio de qué hablar en las redes sociales tras ser grabada en un importante evento limpiando la pantalla de su celular de una manera insólita.

La mediática se encontraba sentada en una mesa durante el Martín Fierro Federal cuando comienza a limpiar su teléfono con una servilleta.

Luego de pasar el paño por un rato, se ve que la artista optó por chupar la pantalla para luego continuar con la limpieza. La secuencia fue vista por los colegas que compartían espacio, quienes no ocultaron su cara de desagrado y sorpresa.

“Esme Mitre y una técnica muy higiénica para limpiar su celu”, señalaron desde las redes sociales de LAM (América TV), que fueron quienes difundieron el video.