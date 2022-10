Picante cruce al aire entre Estefi Berardi y Yanina Latorre

Embed

En ese instante, Yanina interrumpió a su compañera: "¿En qué lo demuestra? Otra cosa que no sea que no te contesta los chats". "A mí sola no", advirtió Berardi. "Siempre decís lo mismo", reiteró la rubia.

"Me estás preguntando y te contestas vos sola", saltó, indignada, la ex Combate. "Cuando no tenés respuesta, te pones agresiva", remarcó Yanina. "Soy cero agresiva... hablás de vos", sentenció Berardi.

Finalmente, Ángel retomó el timón del programa y continuó adelante con lo pautado en la rutina, pese al clima tenso reinante en el estudio.

¿Quién es el novio de Estefi Berardi?

Este año, en el inicio de la temporada de LAM en América, Ángel de Brito quiso saber sobre el presente sentimental de su nueva angelita, Estefi Berardi.

"¿Quién es tu novio?", le preguntó el conductor. "No es del ambiente. Es un desconocido", manifestó.

Enseguida, todas sus compañeras empezaron a indagar sobre el joven en cuestión.

"¿Cómo se llama?", indagó Yanina Latorre. "Se llama Mauricio", precisó Berardi.

"¿A qué se dedica?", retrucó la rubia. "Se dedica a la política", añadió la ex Combate.

Ante la insistencia de sus compañeras, Berardi reveló que su pareja es el subsecretario del Gobierno de la Ciudad, Mauricio Colello.