El durísimo comentario de Yanina Latorre sobre la denuncia de Vicky Xipolitakis contra Javier Naselli

Al mismo tiempo, agregó: “Yo hablo así porque ahora ya falló la Justicia y fue como muy arduo y muy largo. Existen las falsas denuncias y un montón de cosas”, lo que generó que instintivamente de Brito le preguntase si le creía a Vicky en su denuncia por lesiones leves y maltrato contra Naselli.

Fue allí cuando Yanina Latorre fue más clara que nunca. "Yo desde el primer día no le creí. Aparte la conozco, le conozco los manejos, y creo que la vida, la denuncia, la paternidad y maternidad y el casamiento no es un juego mediático”, disparó firme la angelita mas jugada de LAM. “Ella es muy de armar y yo la entiendo. Por ahí ella hasta se lo llega a creer”, concluyó la mujer de Diego Latorre intentando entender el accionar de Xipolitakis.

Vicky Xipolitakis muy dura con la Justicia por la sentencia a favor de Javier Naselli: "¿Tengo que estar muerta para que me crean?"

Luego de que la justicia falle en su contra en la causa de violencia y lesiones, entre otros cargos, contra el empresario Javier Naselli, Vicky Xipolitakis rompió el silencio en LAM (América TV) y fue muy dura contra la justicia.

Muy apenada por la decisión del tribunal, aseguró “hay que denunciar siempre, es un tema muy delicado”, y disparó contra los medios que tratan con “liviandad” un tema tan especial, pongan en tela de juicio si los hechos fueron o no ciertos, y “opinen por opinar”. “Para que te lleven a juicio tiene que haber pruebas, y que estén comprobados los hechos, sino una fiscalía no te lleva”, agregó y aseguró “se me denigró mucho como mujer y voy a seguir luchando”.

“La condena era nuestra protección. Nada de lo que cuentan es así, y conmigo hacen violencia mediática y no se como actuar”, explicó la griega y agregó filosa que “el perito dijo que estaba ahorcada y estaba comprobada, pero cuando hay poder todo es más difícil”.

“No iba a hablar, menos en este programa, siempre me están criticando, soy una mujer que viví violencia y me pegan siempre. ¿Tengo que estar muerta para que me crean?", aseguró, muy crítica Xipolitakis. En tanto, cerró asegurando que “No está bueno lo que están haciendo. Veo un hostigamiento permanente”, y criticó a quienes aseguran que la denuncia fue por dinero: “Si era por plata me quedaba”.