La reacción de Zaira Nara cuando le preguntaron por Jakob von Plessen

"Nos fuimos a Miami a presentar la marca de cosmética de ella, todo un sueño y un logro, estamos muy felices", precisó la modelo y conductora.

zaira nara.jpg

Y consultada sobre el conflicto judicial de su hermana con Carmen, ex empleada, contestó: "No me quiero meter en un tema muy delicado".

En cuanto el cronista le preguntó por su situación con Jakob Von Plessen tras aquellos rumores de crisis, la modelo contestó con una sonrisa: "Sí, todo bárbaro".

Y el cronista agregó: "Si querés, peleate así también te preguntamos a vos". Y la modelo contestó sincera y entre risas: "No, está bien. Prefiero que me sigan preguntando por Wanda".

El cambio de look de Wanda Nara y sorpresivo elogio a Mauro Icardi

Tras explicar los motivos por los que nunca se haría una cirugía estética y en medio del conflicto judicial con Carmen, su ex empleada, Wanda Nara sorprendió en las redes con un tremendo piropo a su marido Mauro Icardi y además mostró su nuevo look.

image.png

"Les dejo mi última campaña en Argentina", expresó la empresaria mostrando la sesión de fotos que realizó para una marca. Además, desde sus historias dejó un lindo mensaje para su pareja con una foto de él: “La sonrisa más linda que jamás vi”, indicó.