La reflexión de Camila Mayan que deja en evidencia que no perdona la gran traición de Alexis Mac Allister

Este lunes, en una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Camila Mayan habló como nunca antes de la traición de Alexis con Ailén Cova. “Fue un año difícil, tuve de todo. Fue una relación que se terminó y tuve que poner la cara y el cuerpo por lo que estaba pasando. No estaba acostumbrada a todo esto”, reflexionó.

Al ser consultada por su vínculo con Ailén, la influencer sostuvo: "Yo tenía relación con todos los que conocía a mi ex pareja, pero no quiero entrar en detalle. Lo tomo como algo que ya pasó".

Por último, Camila indicó que supo asimilar perfectamente que las cosas con Alexis no iban a cambiar. "Hay cosas que te demuestran que se terminan. No hay nada atrás de eso”, concluyó.

Camila Mayan reveló el complicado momento que vivió con un pretendiente tras separarse de Alexis Mac Allister

A un año de su escandalosa separación con el futbolista Alexis Mac Allister, que tuvo infidelidades de por medio, Camila Mayan se sinceró acerca de las consecuencias que este suceso le trajo en su vida amorosa.

Actualmente, la joven se convirtió en una querida influencer dentro de las redes sociales y en esta oportunidad estuvo como invitada en Rumis, el nuevo canal de streaming que se emite desde Punta del Este.

En un primer momento, Cami aseguró que durante un tiempo evitó dar declaraciones sobre lo sucedido con el futbolista y reflexionó: "Creo que también dije yo no tengo que salir a demostrar nada, está todo tan claro que no tengo nada que ocultar. Obvio qué hay mil cosas pero se entiende todo bastante".

"Me pasó de conocer a un pibe y después no me habló más. Lo vuelvo a ver, y me dice 'pasa que te stalkee y cuando vi quien eras me dio cosa escribirte'. Dije ay no puede ser tan pelotudo", reveló.

En eso, Juariu le consultó si sentía la separación como una carga y ella analizó: "Siento que no es que me pone mal, me moleste o lo que sea, pero tener como ese peso es medio una paja la verdad".