La reflexión de Flor de la V sobre el acoso en Gran Hermano 2022

Este martes en Intrusos (América TV), Flor de la V puso en debate el criterio de Gran Hermano 2022 a la hora de condenar y sancionar las conductas inadecuadas de los participares.

Embed

La conductora advirtió que, en su visita al programa de Georgina Barbarossa, A la Barbarossa, Martina Stewart Usher contó que vivió situaciones incómodas con Alfa y, al parecer, nunca las pasaron al aire.

"Martina dijo que vivió episodios de acoso con Alfa. ¿Qué pasó con Gran Hermano? ¿No vio esos episodios?", señaló Flor de la V.

La figura de América TV consideró que Gran Hermano tendría que haber sancionado a Alfa en esa oportunidad. "Martina lo habló en el confesionario y hoy dijo que lo charlaron con las chicas. ¿Por qué Gran Hermano no sancionó en ese momento a Alfa?", sostuvo.

Por último, Flor reiteró que no hay equilibrio en las medidas que toman con los participantes. "La pregunta que yo le hago a Gran Hermano es : ¿Por qué no se hizo el tema? ¿Es aleatorio? ¿Con qué vara miden lo que muestran o lo que no?", sentenció.

ALFA GRAN HERMANO SANCIÓN.jpg

Martina destrozó a Alfa tras la última eliminación en Gran Hermano 2022: "Lo que le hizo a Coti fue nefasto"

El domingo, Juan Reverdito se convirtió en el cuarto eliminado de Gran Hermano 2022. En la casa, muchos quedaron sorprendidos con la decisión del público porque creían que Alfa iba a tener que irse luego de haber protagonizado una situación inapropiada con Coti, diciéndole palabras subidas de tono.

Este martes, en una nota con Intrusos (América TV), Martina Stewart Usher, cuestionó las actitudes del más veterano de la casa. "Lo que le hizo a Coti fue nefasto", remarcó.

La ex jugadora indicó que Alfa actuó de forma premeditada. "Creo que se lo hizo a ella porque es la más chica. Hubiera sido diferente si me lo hacía a mí o a La Tora", sostuvo.

Al finalizar, Martina recordó que no veían bien ciertas conductas de su ex compañero de convivencia. "Te habla y se te tira encima. No respecta el espacio personal", concluyó.