La respuesta de Dalma Maradona sobre el posteo que Kun Agüero le dedicó a su hijo Benjamín

Ahora, Dalma Maradona opinó sobre el posteo del ex de su hermana cuando un seguidor le consultó: "¿Qué te pareció el post del Kun para Benja y la respuesta de él? Estuvo lindo”.

“Muy tierno. Yo fui testigo de algunas de esas despedidas y...”, comentó la actriz junto un emoji con una carita emocionada.

A la publicación de su papá, Benjamín le había respondido: “Te amo, pa, ya te extraño también, me pongo igual de triste que cuando me iba a Argentina con 4 años. Te amo y por más viajes juntos”.

Dalma Maradona hizo un fuerte descargo tras anunciar su salida de Radio Metro

A través de sus redes sociales, Dalma Maradona anunció su salida de Un día perfecto, el programa que hacía en Radio Metro. La hija de Diego Maradona les agredeció a sus compañeros por la experiencia, pero le tiró un palito a la radio: "Roza la falta de respeto".

En una publicación, la actriz escribió un extenso texto en el que explicaba por qué se iba del programa. "La semana pasada fue mi último programa y les quiero pedir disculpas a los oyentes por no haberlo podido comunicar antes, claramente no fue una decisión mía, pero bueno. Solo para que entiendan un poco, ya después de mi segundo embarazo las cosas en la radio fueron muy desprolijas conmigo, rozando la falta de respeto, pero por amor a mi equipo (ellos sabes que fue solo por eso), y las charlas con Jime y Caye me quedé un poco más", comenzó diciendo.

"Yo volvía de mi licencia a trabajar como correspondía pero los planes en esta radio para mí eran otros. Asi que nada más que decir. Sacando la parte fea, quiero agradecerles de todo corazón el cariño, por reírse conmigo, por mandarme tantos mensajes y por haber visto alguna serie o peli que les recomendé. Gracias por estar ahí a todos los hermosos oyentes que me llevo en el corazón", agregó.

"Y a mi equipo por tres años, gracias por el aprendizaje enorme. En resumen, Cayetano me llamó para hacer radio en el peor momento de mi vida después de lo de mi papá, y mis palabras fueron 'yo estoy en el fondo del mar, no tengo nada para darte ni a vos ni a los oyentes'. Y él me dijo 'vení igual. Vos confía en mí'. Le dije que no, que aunque su hermana Cami y Keka me habían recomendado, y yo no quería fallarte a nadie. Estaba tan triste que no iba a poder aportarle nada al programa", reveló.

"Cuestión que después de unos días, y en mi plan de salir de ese agujero horrible, le digo que sí, que me sumo. Y a partir de ahí fue todo hermoso. Una escuela de radio por todos lados. Yo preparando mi columna con temáticas y bla hasta que entendí que eso era simplemente una excusa para que habláramos. La interacción con los oyentes que me recibieron con tanto amor, Jime tan genia como productora y ayudando para que el contenido siempre sea el mejor y Juli, que me dio el permiso para hacer esa dupla artística que en algún momento volverá (porque el público lo re pide)", expresó.