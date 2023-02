La respuesta de Susana Giménez a la demanda millonaria de Ricardo Biasotti: "No me gusta..."

"¿Te preocupa lo de Biassoti?", indagó el cronista, a lo que la diva, con su habitual espontaneidad respondió "¿Quién es?, ¿Qué pasó? Yo acabo de llegar, ni idea, además no me gusta hablar de los demás", dijo Su.

"No se, la verdad que no se, cada cual tiene su vida", cerró Susana luego de que el periodista la ponga en tema, pero prefirió desentenderse del conflicto.

Feroz demanda millonaria de Ricardo Biasotti contra Susana Giménez

Hace unos días se supo que Ricardo Biasotti fue sobreseído por la Justicia en la causa por abuso sexual iniciada por su hija Anna Chiara del Boca. "Estoy muy tranquilo y esto me da en paz", afirmó el ex de Andrea del Boca tras el fallo a su favor, en una nota con Intrusos.

Ahora, el empresario avanza con una feroz demanda millonaria contra Susana Giménez, según contó este jueves Karina Mazzocco en A la tarde (América TV).

"Le reclama un millón de dólares", precisó la conductora. ¿El motivo? En el pasado, la diva entrevistó en su living a Andrea del Boca, quien apuntó contra Biasotti. En esa oportunidad, la figura de Telefe se solidarizó con la actriz y también arremetió contra el papá de Anna Chiara.

"Si viene mi hija de 9 años y me dicen que el padre la manoseó, yo no sé si no tienen que venir a atarme las manos con esposas", "Como te contaba eso, ¿cómo vos no ibas con un fal?", "Cuando estabas con él, ¿no notaste que era un desviado, un loco?", fueron las declaraciones de Susana, que hoy cuestiona el empresario ante la Justicia.