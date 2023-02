La reunión de Nacho Viale en América por el futuro de Mirtha Legrand

Al finalizar el cónclave, Nacho evitó dar declaraciones al ciclo Intrusos y se retiró del canal en silencio acompañada por la gerenta de producción del canal, Fernanda Merdeni. "Estuvo (Nacho) reunido más de una hora en el canal, fue una reunión larga y muy productiva", informó el cronista Gonzalo Vázquez.

En tanto, minutos antes Maite Peñoñori detalló la actualidad de Chiquita a nivel contractual y las propuestas que puedan llegar a aparecer para su regreso a la tevé.

"El año pasado se demoró mucho la vuelta de Mirtha por el contrato, que tenía en vigencia StoryLab con El Trece. Este año ya no tiene contrato. Nacho Viale puede reunirse con el canal que quiera sin tener que avisar, no hay prioridad para El Trece", indicó la periodista.

Y agregó: "Este año va a ser más rápida la vuelta de Mirtha a la tele porque no tiene contrato. Ella quiere volver lo antes posible".

Las próximas semanas parecen ser cruciales para definir el futuro de Mirtha Legrand en la tevé para este año.

mirtha-legrand-2022.jpg

Mirtha Legrand subastó la camiseta autografiada por Messi: cuántos millones se recaudó

Más activa que nunca, a comienzos de mes Mirtha Legrand subastó la camiseta autografiada por Lionel Messi y logró recaudar más de 11 millones de pesos.

La subasta se realizó durante la gala benéfica anual del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata y la conductora de los almuerzos reveló que el dinero será donado a dicho centro de salud.

La diva reveló que consiguió la camiseta gracias a Celia, la madre del 10 de la selección. “Vamos a hacer un remate, porque hablé con la mamá. Ella me llamó para decirme que me admiraba mucho, no sé cómo consiguió mi teléfono. Yo encantada. Cuando me llama me dice: ‘Hola Mirtha, soy la mamá de Messi’. Y yo creí que me tomaban el pelo. ‘Soy Celia’, me dijo”, detalló entonces Mirtha en diálogo con la prensa.

Asimismo, la conductora contó que la mamá de Leo Messi fue quien se comunicó con ella entonces se atrevió a pedirle una casaca para la gala.

“Se nos ocurrió con Claudia, del Costa Galana, qué pasa si le pedimos una camiseta”, explicó y agregó: “Hablé con Celia. Fue muy amable. Me dijo que enseguida me la mandaba”.