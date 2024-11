La revelación de Jimena Campisi tras los fuertes dichos de Tomás Costantini: "Yo jamás..."

Al ser consultado por el reclamo económico de su ex, Tomás sorprendió con sus declaraciones. "Le doy todo lo que corresponde a mi hijo y más", señaló.

En el piso de Desayuno Americano, Jimena escuchó atenta las palabras del padre de su hijo y su reacción fue contundente. "Me produce tanta bronca. Es un caradura. Igual está todo demostrado en la Justicia", aseguró.

Respecto al tiempo que Tomás lleva alejando de Milo, la rubia acotó: "¡Es un psicópata! ¡Miente! Si quiere ver a su hijo, lo puede ver. Yo jamás le prohibí que lo vea. Que muestre un mensaje pidiendo por su hijo.... ¡no lo tiene!".

Al finalizar, Jimena enfatizó que perdió la más mínima esperanza de llegar a un acuerdo con su ex tras tantos años de litigio. "Mi hijo está cuidado, es feliz, y tenemos una familia increíble. Si no quiere pagar la cuota, que no la pague", sentenció.

La palabra de Eduardo Costantini en medio de la guerra familiar entre Jimena Campisi y Tomás: "Traté de..."

En medio de la guerra familiar entre Jimena Campisi y Tomás Costantini por la cuota alimentaria de su hijo Milo, Eduardo Costantini se refirió al escándalo en A la tarde (América TV).

"Yo no tengo los detalles. Yo soy el abuelo, me encantaría verlo a Milo, pero hemos tratado de hablar con él varias veces y no he podido. Lo único que te puedo decir de mi parte es que Milo tiene su departamento a nombre de él", sostuvo el empresario.

"Yo le compré un departamento a Milo", afirmó. Ahí, el cronista le comentó: "Jimena lo expresó, dijo que era verdad. Dijo que este departamento tiene un inconveniente porque no puede disponer en su totalidad y tampoco le alcanzaría para pagar los gastos".

"Mi idea original fue, que al estar a nombre de él, no se pudiera vender el departamento. Para proteger a Milo. Ahora si los padres por ahí deciden que conviene venderlo... yo lo consentiría. Pero es para protegerlo a él hasta los 18 años", le respondió Eduardo.

Luego, Daniel Ambrosino opinó que "se lavó las manos". Otro panelista, en tanto, expresó "al contrario le aseguró el futuro, que los padres se maten entre ellos, que a mi nieto no le va a faltar una vivienda".

Acto seguido, Diego Esteves explicó que cuando un padre no cumple con el pago de la cuota alimentaria, la mamá puede ir a reclamarle a los abuelos.