Elina Costantini se metió en la guerra familiar entre Jimena Campisi y Tomás: "Es una gran madre"

"Me deja trabajar re bien, ya estoy de siete meses, estoy muy feliz. Eduardo ya está pensando en todo lo que tiene que hacer y ya compramos toda la ropa", indicó sobre la espera por el nacimiento de su hija Kahlo Milagro.

Y amplió a pura felicidad: "Nosotros hacemos nuestra vida y nadie opina mucho. Vivimos este momento que tanto costó y decimos que es el resultado de nuestras vidas y llegó. Eduardo es el gran amor de mi vida".

En cuanto al conflicto económico de Jimena con Tomás, Elina se sinceró sobre esta situación: "Nunca hablamos de eso igual son temas que no me corresponde opinar. Jimena por lo que pude conocer es una gran madre y Milo es un bombón, me derrite es un niño pero parece un adulto".

"Eduardo es excelente como abuelo", resaltó la esposa del empresario al ser consultada si su marido intercede en estos temas. Y cerró evitando entrar en conflictos: "Hay muchas cosas que se dicen que no son. Nosotros amamos a Milo, es un niño divino".

elina eduardo costantini.jpg

Elina y Eduardo Costantini revelaron el sexo y el original nombre del bebé: el video

En febrero de 2020, Elina y Eduardo Costantini dieron el sí y lo celebraron con una gran fiesta. La pareja se afianzó día a día y pasa por un gran momento.

En las últimas horas, a través de un emotivo posteo en Instagram, Elina y el empresario revelaron el sexo y particular nombre del bebé en camino.

Fue en un día muy especial ya que Eduardo cumplía 78 años y aprovecharon la reunión con familiares y amigos más cercanos en el salón de un exclusivo hotel para dar la linda novedad.

En un momento de la reunión apareció una caja gigante color blanca con letras con las palabras nena o nene en signo de pregunta. Y luego se reveló el misterio.

Eduardo Costantini además tomó el micrófono y les habló a los presentes muy emocionado por el momento que estaban viviendo.

Al abrirse la caja que colocaron en el medio del salón, salieron globos de color rosa y se confirmó que el matrimonio está esperando una nena.

“¡Cumpleaños de mi amor y revelación de nuestra bebé Kahlo Milagro!”, expresaron felices desde Instagram confirmando el nombre de su hija.