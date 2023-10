La revelación de Marcela Feudale sobre su vida amorosa: "No me hace falta aclararlo, pero..."

En tren de explicar su firme decisión, Feudale remarcó que como la exposición es muy "cruel" por eso cuida tanto a su familia. “Mi vida es mía y siento que algo te tenés que guardar para vos. La familia es el lugar donde uno se sana. La exposición es muy cruel y antes de las redes sociales también todo era salvaje. Que sepan dónde vivís o qué hacés no está tan bueno y siempre puse el límite: esto es mío, hasta acá llegamos. Esto lo entrego y esto no”, puntualizó.

Marcela Feudale Bailando2023.jpg

Además, por primera vez Marcela Feudale se refirió a su vida sentimental. “Tuve dos personas a las que amé muchísimo. Y rompiendo un poco con eso, en mi época cuando uno no mostraba la vida privada era porque salía con un tipo casado o eras torta. Así se decía: torta, no lesbiana. No me hace falta aclararlo, pero toda mi vida fui heterosexual”, aclaró contundente.

Por último, la también licenciada en historia habló de los mensajes que le dejaban las personas que la creían homosexual. “No es que no lo mostraba porque escondía algo. Años atrás, si eras homosexual tenías que esconder. Es horrible. Por suerte, la sociedad cambió. Pero a mí me escribían o me decían cosas horribles. ‘Esta es torta’ y no sé qué más”, recordó.

Marcela Feudale LAM.jpg

El descargo de Marcela Feudale sobre la histórica rivalidad entre VideoMatch y CQC: "Para ellos éramos..."

A fines de julio, Ángel de Brito compartió en LAM (América TV) una nota que fueron a hacer a Juan di Natale. El conductor se mostró esquivo con la cámara del programa y el cronista le recordó que él alguna vez estuvo en su lugar, cuando era parte de CQC.

Cuando volvieron al piso, Marcela Feudale recordó el histórico enfrentamiento que existía entre los integrantes de VideoMatch y el ciclo creador por Mario Pergolini.

"Como parte de VideoMatch, quiero contar que muchas veces nos trataron y nos subestimaron, por parte de la gente de CQC, de una manera casi grotesca y ordinaria", sostuvo.

Marcela Feudale CQC.jpg

Marcela Feudale señaló que hay pruebas del destrato que sufrían de parte de los integrantes de CQC. "Hay video que registraron eso. Para ellos nosotros éramos los grasas absolutos", mencionó.

Por último, la panelista indicó que di Natale tendría que revisar su pasado antes de cuestionar el labor de los cronista hoy. "Digo, si vos vas a juzgar lo que hoy se hace, fijate qué es lo que hacías antes", sentenció.