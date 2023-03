Marcela Feudale, contundente sobre su picante cruce con Nazarena Vélez en LAM: "Me dio..."

Fue en eso momento cuando Marcela Feudale disparó: "No hablé en todo el programa. No sé lo que dice esta mujer. Me parece que vos estás mal", obteniendo como respuesta de su compañera acostumbrada a las chicanas: "¡Te quedaste sensible! ¡Tranquila!", dejando un clima de tensión en el estudio.

marcela feudale nazarena y nazarena velez -captura LAM .jpg

Así las cosas, este jueves durante el vivo de LAM, Ángel de Brito le preguntó a ambas panelistas cómo habían quedado las cosas luego del combate verbal de la noche anterior.

Y mientras que Vélez tomó la palabra primera asegurando: "En el corte hablamos. Pero nada en absoluto. De mi parte está todo recontra bien", Marcela Feudale visiblemente incómoda se limitó a responderle a su conductor: "Yo no sé nunca lo que pasó. Yo estoy bien, me dio tristeza. No me gusta ser partícipe de estas cosas. Pero no importa, ya va a pasar".

Embed

Nazarena Vélez habló de su fuerte cruce con Marcela Feudale en LAM: "El vínculo siempre fue..."

Y mientras la histórica locutora de Marcelo Tinelli evitó referirse al tema a lo largo del día jueves, incluso consultada por PrimiciasYa obteniendo como respuesta "No tengo nada para decir", Nazarena Vélez sí habló del cruce con este portal antes de aclarar los tantos por la noche durante la emisión de LAM (América TV).

Lo cierto es que cuando PrimiciasYa se contactó con Nazarena Vélez tras la discusión al aire con Marcela Feudale, comentó que no hubo charla entre las dos una vez finalizado el vivo y que todo terminó allí.

feudale velez.jpg

"No pasó nada más que lo que se vio", afirmó Nazarena ante la consulta de este medio. Y sobre el día a día laboral que comparten, aclaró: "Siempre fue un vínculo cordial".