La romántica propuesta de casamiento a Flor Peña que sorprendió a todos en LPA

"El me llevó a un hotel hermoso, nosotros dos comiendo ahí, y yo no sabía nada de lo que iba a pasar", comenzó relatando.

Luego continuó, "En un momento entraos a un lugar, viene un mozo y nos empieza a grabar. Me trae un regalo, una caja que adentro había otra caja".

Florencia Peña mostró el video prohibido de su despedida de soltera

Florencia Peña se casa el próximo 19 de noviembre con Ramiro Ponce de León en una ceremonia en Salta, pero luego harán una fiesta en Buenos Aires en diciembre. Antes de eso, las amigas de la actriz y conductora le hicieron una despedida de soltera sorpresa.

Flor mostró la intimidad de la noche divertida en su programa LPA, América TV. “Nos estábamos por ir a pasar un fin de semana a Nordelta, había agarrado todo, me había puesto unas chancletas. Me pasa esto: me tocan el timbre de esta manera”.

La rubia contó que sus amigas aparecieron de sorpresa, un hombre disfrazado de Chucky le tocó la puerta y sus amigas detrás la subieron a un party bus.

La disfrazaron de novia sexy: un corpiño blanco con piedras y tul, pollera tiro alto de encaje sostenida por un cinturón de strass y una bombacha colaless en el mismo tono.

Y la llevaron a un boliche. “Me cuesta soltar, pero me relajé para disfrutar. Me relajé demás”, dijo riéndose.