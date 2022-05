La salida romántica de La China Suárez y Rusherking

“Prefiero mantener oculta mi vida privada, soy un caballero”, sostuvo el joven artista. A pesar de que no quiso dar ningún detalle sobre la relación, no dudó en definir el encuentro reciente que tuvo con la ex de Benjamín Vicuña como una gran experiencia.

“Me fui mundial, nada más voy a decir eso. ¡Me fui mundial!”, dijo el ex de María Becerra sobre cómo fue la noche que compartieron.

Embed

La romántica salida de La China Suárez y Rusherking

El cantante Rusherking y la actriz La China Suárez ya no se esconden y se animan a mostrarse juntos en público. Hace unas horas fueron vistos comiendo en un reconocido bar del barrio porteño de Palermo.

Fue Mariano de la Canal, el fan de Wanda Nara, quien publicó las imágenes de la naciente pareja en un video subido a sus historias de Instagram, donde se ve a los dos a puro relax disfrutando de la fría noche en Buenos Aires. "Ahí un planito más cerca", expresó De la Canal para que no queden dudas de la imagen.