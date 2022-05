Rusherking habló de sus encuentros con la China Suárez: "Soy un caballero"

A pesar de que no quiso dar ningún detalle sobre la relación, no dudó en definir el encuentro reciente que tuvo con la ex de Benjamín Vicuña como una gran experiencia. “Me fui mundial, nada más voy a decir eso. ¡Me fui mundial! ”, dijo sobre cómo fue la noche que compartieron.

Los mensajes de María Becerra tras el acercamiento de Rusherking y la China Suárez

Hace algunos días, se dio a conocer que Rusherking, ex de María Becerra, y la China Suárez estarían iniciando un fogoso romance.

Ante esta situación, María Becerra apareció en redes sociales con un misterioso mensaje, que muchos tomaron como una indirecta para su ex pareja.

"Me encuentro EN EL PISO", fue el posteo que hizo en su cuenta de Twitter y desató cientos de teorías al respecto.

María Becerra post.jpg

Sin embargo, horas atrás, María hizo otra publicación en su cuenta de Instagram, mientras se filtraban videos de Rusher con la China Suárez a los besos en la fiesta que se realizó después de la entrega de los Premios Martín Fierro.

En una historia en su casa acompañada por familiares y amigos, Becerra comentó: "No necesitamos más que esto".