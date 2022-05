La señal paranormal que recibió Araceli González horas antes de la operación de Fabián Mazzei

“No se si te pasa, pero cuando más la necesito aparece en mi teléfono. Pareciera que me recordara que está conmigo. ¡Se que es así! Puedo terminar mi texto acá y suena bonito, pero voy a seguir. Mañana operan a Fabi. Agradeciendo y celebrando vida. Me senté hace un rato a comer, sola, o no… para descomprimir y pensar. No pensando el porqué de lo sucedido sino para que. Tengo claro para que!!!! Pero es un gran salto de cambios y nuevos desafíos”, comenzó explicando la actriz en un posteo en Instagram.

“Hace mucho mejoré y salí de zonas tóxicas, pero parece que le faltaba una vuelta más a la madeja. Y es saltar una ola de evolución, cambios y otros horizontes. ¡Otros escenarios! Agradezco cada detalle fino de mi vida, agradezco la lucidez que tuve para salvarme -que no es poco-. Siempre fui así: niña y mujer. A los 8 decrete dignificar a mi mamá y lo hice, le di calidad de vida y paz. No quedó nada pendiente. Hoy decreto dignificar una vez más mi vida”, indicó.

“Fabi casi se mata! De manera literal!!!! Para los entendidos escribiré cada vez más. Y para los que no puedan registrar mis palabras. Relax ya entenderán. Pero solo tomen la importancia de verse y ver. Esa es la mejor enseñanza que nos podemos llevar y trasmitir. Bucea zonas que te den miedo. Hay que ser bien valiente para atravesarla. Acá charlando con vos! Terminando de almorzar! Gracias”, concluyó.

aracelu.jpg

El tremendo accidente por el que Fabián Mazzei quedó en silla de ruedas

Si hay una pareja que en el ambiente artístico se muestra cariñosa como el primer día, a pesar que llevan juntos más de 15 años juntos, esos son la modelo Araceli González y su marido, Fabián Mazzei. Esposos, compañeros, amantes y compinches todo el tiempo, en las últimas horas vivieron un mal momento cuando el actor sufrió un accidente.

Así, este miércoles 18 de mayo feriado por el censo 2022, lo cierto es que el matrimonio no la pasó nada bien y el propio Mazzei lo hizo saber desde sus redes sociales.

Si bien Fabián no dio mayores detalles del accidente que lo dejó en silla de ruedas y con la pierna derecha inmovilizada con una bota plástica, compartió una imagen dando cuenta de ello asegurando "Mi gran postal de hoy! Comunicar que estoy vivo gracias a la mano de Dios!!! Jajajaj! O la mano de mi mamá. Ya les contaré! Hoy solo celebro vida que no es poco!".

Fabián Mazzei posteo accidente.jpg

El posteo de Fabián Mazzei con el que reveló que sufrió un complejo accidente por el que quedó en silla de ruedas y con una pierna inmovilizada, bajo el cuidado de su mujer Araceli González.

Y por supuesto fue su mujer, Araceli González, quien inmediatamente comentó el posteo de su marido expresando "Y cuando crees que el día viene para seguir peleándola con las cosas simples te dan una trompada para agradecer que estás vivo y lo valioso que es. Te amo!", dando a entender que no fue una pavada lo que acaba de pasar. En tanto, desde su feed de Instagram, la modelo subió imágenes desde el parque de la casa familiar junto al texto "Bajo la lente de Mazzei", y él no hizo más que responderle con un "Gracias por cuidarme!!!".