La significativa imagen que se vio desde la ventana donde Morena Rial está detenida

“Entiendo que van a valorar esta situación de plena lactancia que está pasando Morena, no tengo dudas”, agregó el letrado.

En medio de todo este conflicto, salieron fotos exclusivas del interior donde la hija de Jorge Rial está detenida. Desde la ventana se puede ver la imagen del Sagrado Corazón de Jesús.

Romina Pereiro reveló cómo era su particular relación con Morena Rial cuando estaba con Jorge Rial

Si bien Romina Pereiro se divorció de Jorge Rial a mediados de 2022 tras cuatro años de relación en medio de rumores de todo tipo sobre la no aceptación del vínculos por parte de las hijas del conductor, lo cierto es que se angustió mucho al enterarse la triste situación en la que se vio involucrada recientemente Morena Rial.

En este contexto, y mientras Morena aguarda su excarcelación de un momento a otro, por estas horas la nutricionista habló del tema, aunque con extrema cautela.

“Lo de Morena me puso triste. Estoy esperando que todo se resuelva de la mejor manera posible y que toda la familia pueda estar bien”, confió la nutricionista en una entrevista con A la Barbarossa (Telefe). Al tiempo que explicó sobre su actual vínculo con los Rial: “Con More hace un montón que no hablo y con Jorge la comunicación es muy eventual, cuando pasa algo, como cuando fue lo de su salud, que le mandé un mensajito de apoyo, pero nada más”.

Fue allí cuando Georgina Barbarossa quiso saber cómo era su relación con Morena y Pereiro volvió a ser cauta. “Por momentos, bien. En otros momentos tratábamos de convivir, no es que era mala. Hubo situaciones de público conocimiento. Pero no convivimos. Nunca tuve un problema puntual con ella. La agarré en la etapa de la adolescencia, de la rebeldía”, admitió.

Y en un intento por recordarla de la mejor manera, Romina agregó: "No me iba a poner a la altura de una nena que tiene 20 años menos que yo. La verdad es que tuvimos muchas cosas lindas, casi la mayoría. Nos acercamos más cuando ella fue mamá".

En tanto, cuando Pía Shaw le consultó por el mensaje que le hizo llegar a su exmarido ni bien se enteró de la detención de Morena, Romina Pereiro se sinceró. “Me dio angustia. Son situaciones que no son lindas para nadie. Y uno, habiendo compartido muchos momentos lindos, me angustió, me estresó. Yo me separé como hace tres años, estuvimos cuatro años juntos… pero con More nunca conviví”, concluyó empática.