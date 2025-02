Aseguran que está en riesgo la libertad de Morena Rial y podría demorarse su excarcelación

Si bien se esperaba la salida de Morena para esta tarde, el abogado admitió que esto podría demorarse y aunque no dio una fecha de salida, aseguró: “Entiendo que van a valorar esta situación de plena lactancia que está pasando Morena, no tengo dudas”.

De esta forma, se supo que por el momento no hay un acuerdo entre el juez y el fiscal sobre las medidas complementarias para la otorgarle la excarcelación a la hija del conductor.

Por parte del fiscal, sus pedidos fueron: la prohibición de contacto con los imputados, conducir solo vehículos propios, informar el teléfono, acreditar medios de subsistencia y aportar el nombre de los médicos.

Se supo qué dijo Morena Rial en su declaración indagatoria: "Esto me da mucha vergüenza"

Mientras Morena Rial está a la espera que el juez le otorgue la excarcelación extraordinaria tras ser imputada por un robo en Villa Adelina, en DDM (América) dieron a conocer los detalles de lo que dijo en su declaración ante la fiscalía.

“Todo esto me da mucha vergüenza, y estoy muy triste por Amadeo. Esto no lo voy a hacer más, estoy muy arrepentida. Yo no me quedé con nada, prometo no volver a ver a toda esta gente", expresó Morena.

Además, sobre el momento del crimen, recordó: "Después de que me frenaron en Martínez, Alan me mandó mensajes amenazándome. Me dijo que él ya estuvo preso, que tenía más de una detención y que no tenía problema en volver a caer”.

Por otro lado, habló de sus proyectos a futuro, para dejar en claro ante la Justicia que tiene intenciones de reorganizar su vida y no volver a pasar por episodios de esta magnitud.

"Me inscribí en la Universidad de Morón, en la carrera de Derecho. No tengo adicciones, actualmente estoy dándole el pecho a mi bebé y alternativamente también la fórmula”, aseguró.