Se supo qué dijo Morena Rial en su declaración indagatoria: "Esto me da mucha vergüenza"

Además, sobre el momento del crimen, recordó: "Después de que me frenaron en Martínez, Alan me mandó mensajes amenazándome. Me dijo que él ya estuvo preso, que tenía más de una detención y que no tenía problema en volver a caer”.

Por otro lado, habló de sus proyectos a futuro, para dejar en claro ante la Justicia que tiene intenciones de reorganizar su vida y no volver a pasar por episodios de esta magnitud.

"Me inscribí en la Universidad de Morón, en la carrera de Derecho. No tengo adicciones, actualmente estoy dándole el pecho a mi bebé y alternativamente también la fórmula”, aseguró.

El doloroso motivo que habría llevado a Morena Rial a robar a poco de ser mamá

Morena Rial se encuentra esperando que se haga efectiva la excarcelación a más de una semana de ser detenida acusada de participar en el robo a una vivienda de Villa Adelina a mediados de enero junto a otras personas.

Fernando Burlando se hizo cargo de la defensa de la joven y en charla con el ciclo A la Barbarossa, Telefe, comentó que pidieron que se realicen pericias psicológicas a la hija de Jorge Rial y qué postura tomarán con los damnificados del robo.

"No sé si Morena está bien por eso queremos la pericia psiquiátrica", manifestó el abogado de Morena. Y agregó: "No vamos a descartar la posibilidad de juntarnos con las víctimas, pedirlas las disculpas del caso y poner las cosas en orden, es lo que me dijo Jorge aparte".

"Una pericia psicológica no quita el hecho de que ella era consciente de lo que estaba haciendo", observó la periodista Carla Czudnowsky. Y el letrado comentó: “No sabemos, eso lo pueden decir los médicos, ni siquiera lo puedo decir yo”.

Sobre las causas que podrían haber llevado a Morena a esta situación límite a pocos meses de ser madre de Amadeo, Fernando Burlando comentó desde su experiencia.

“He visto situaciones postparto en esta etapa tan crítica y tan investigada por la ciencia de todo tipo. Hay gente que lo transita de una manera hermosa y que disfruta ese momento y otras que lo sufren, es un desorden químico, fisiológico interno", indicó el letrado.

Y cerró sobre cómo será donde viva cuando recupere la libertad: "Voy a ir al lugar con una asistente social, si está en condiciones para que viva Morena con su hijo ahí y constatar si hay cámaras o no, todo lo que pueda aportar a la fiscalía para hacerlo más rápido".