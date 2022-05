La sincera confesión de Morena Rial sobre su embarazo: "La realidad es que yo prefiero..."

morena rial historias quiere nene.jpg

"La realidad es que yo prefiero nene, pero todo el mundo dice que va a ser nena... Y yo también creo que va a ser nena, así que vamos a estar muy contentos", confió Morena Rial desde sus historias virtuales. Al tiempo que, si bien hace unos días su pareja, El Maxi, había hablado de Bautista o Catalina como posibles nombres, la influencer aseguró "No pensamos nombres ni nada todavía".

Claro que además de volver a contar que no la está pasando nada bien estos primeros meses de gestación por las constantes náuseas que padece, Morena fue clara -cuando le preguntaron si es por eso que cree que será una nena- y explicó "En realidad por las náuseas... yo tuve muchas náuseas también con Fran (Francesco, su primer hijo), así que eso no me daría un parámetro muy claro pero que sea lo que Dios quiera".

La preocupación de Morena Rial, en los primeros meses de su segundo embarazo

Mientras espera su segundo hijo junto a su actual novio, Maximiliano Bertorello, Morena Rial contó ya en el mes de abril que hay algo la inquieta y le genera malestar.

"¿Cómo te sentís con el tema náuseas y malestares", le preguntó una seguidora desde sus redes sociales.

Morena mencionó que está con algunas complicaciones (lógicas en su estado), pero trata de sobrellevarlas porque está feliz con esta etapa de su vida. "La estoy pasando horrible con las náuseas, pero muy contenta", reveló.