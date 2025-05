La sincera revelación de Julieta Poggio sobre su amor por Marcos Ginocchio: "Obsesionada"

En ese sentido, la ex “hermanita” aseguró que su desilusión amorosa coincidió con el pico de exposición mediática: “Lloraba, estaba muy mal. Fue mi peor momento”, explicó. “Yo estaba con todo lo que significó ese boom de cosas y además cortando un amor no correspondido que, pobrecito, no te culpo, Primo...”, indicó.

“Hoy en día lo puedo ver y decir que yo también me comí toda esa película”, dijo Julieta, que confesó que mintió en varias oportunidades para protegerlo. “Eso yo lo hacía para cuidarlo a él hasta que un día dije ‘bueno, yo también soy dueña de mi verdad’. Lo confirmé cuando terminó, entonces fue como que vivió y murió en el mismo momento”, añadió.

Cuando los integrantes del ciclo de Olga le consultaron cómo es la personalidad real del ganador del reality de Telefe, de quien se tiene una imagen de tipo tranquilo, Juli comentó: “Es por cómo es él. Él es cero, ¿viste? Entonces yo se lo respeto”.

Por último, recordó algunas de las cosas que llegó a hacer para estar cerca de él: “Todo disponible 24/7, al horario que sea”, dijo. “Nunca soy de estar atrás de pibes (…) pero él se iba de after y yo sí o sí me iba a ese after y no me iba hasta que él se iba. Hoy en día lo veo y digo ‘Julieta, claramente no quedabas bien haciendo eso‘”, cerró.

Julieta Poggio siguió el consejo de Pampita y cumplió el sueño de su vida: "Oficialmente soy..."

Este miércoles Julieta Poggio compartió una feliz noticia con sus seguidores y anunció que a los 23 años se compró su primer departamento.

“¡Hola mi gente! Quiero compartir este día tan especial para mí con ustedes porque también siento que se los debo y agradezco porque están siempre ahí", comenzó escribiendo agradecida por su público.

Luego, hizo el anunció y confirmó: “Después de dos años desde qué salí de GH, con mucho esfuerzo y laburo, porque los que me siguen y me conocen saben cómo me gusta levantar la pala, puedo decirles que... Oficialmente, soy propietaria de mi próximo departamento”.

En otra foto, se mostró firmando el contrato y se dedicó a dar agradecimientos para su mamá, su novio, sus seguidores, a las marcas que confiaron en ella y al universo. "Gracias a mi por darlo todo siempre estando cansada, mal o triste! Estoy muy feliz y agradecida", finalizó.

Sin embargo, tras la especial noticia, muchos recordaron las palabras que Pampita le dijo a la influencer, y que ella tomó al pie de la letra.

“Pampita me dijo, no compren ropa, no gasten en zapatos, eso les va a venir solo. Ahorren para un departamento. Aprovechen el momento. Me lo dijo con tanta humildad, me pareció tan genuina", había comentado Juli.