La sinceridad de Guido Kazcka a horas del estreno de The Balls!: "No sé si me expondría a jugar"

Y si bien hace muchos años que está al frente de diversos formatos que premian el conocimiento, Guido Kaczka confesó sus dudas frente a la posibilidad de caer a la pileta por una respuesta incorrecta: “No sé si me expondría a jugar, le tengo un poco de miedo a esto”.

"Uno se pone en el lugar de la gente piensa si iría, hay gente que es re mandada. No me gusta como esa falta de control que te deja el juego en este formato, si lo tengo que hacer porque no me queda otra lo hago. Pero por ahora no", agregó.

DSC00513.jpg

Luego destacó: "Los programas tienen esta cuestión de la curiosidad y de la cultura de las preguntas, pero me parece que pasa porque nos entretenemos con los vínculos, los afectos, lo más divertido es lo que se genera en las relaciones es como es cada uno con un mismo juego, cada uno es distinto".

Sobre cómo será este formato a diferencia de otros, dijo: "Me parece que mantiene un poco la esencia de los otros formatos que hago, tiene esta cuestión del vértigo o de caer al agua, según el modelo que hagamos jugás en familia o puede ser individual. Tiene un gran premio y sigue en la línea los programas que uno elige los piensa porque los puede conducir o hacer mejor, si bien no lo invente yo es un programa que podría haber pensado".

"Nosotros siempre acá lo hacemos distinto, en algún punto lo hacemos a la Argentina y es distinta a muchos países que se parecen más a nosotros. Hay una Latinoamérica más neutral, nosotros participamos menos. Quiero decir por ejemplo, Don Francisco que es un fenómeno trabaja para toda Latinoamérica puede decir que va bien en todos los países, y quizás nosotros tengamos un rasgo mucho más marcado. Somos argentinos en definitiva, los chistes, miedos, exageraciones... Es muy a nosotros, a la Argentina", destacó sobre la impronta que le pone a sus ciclos.

Embed

Cómo será The Balls! con Guido Kaczka: dinámica del programa

Guido Kaczka llega con un nuevo programa de entretenimiento que cautiva a la audiencia alrededor del mundo: The Balls!. El atrapante ciclo de preguntas y respuestas tendrá una dinámica de juego muy particular y ofrecerá una diversión asegurada para toda la familia.

El ciclo contará con una increíble plataforma en altura, una pileta con agua, preguntas de diversas temáticas y muchísima diversión. En cada episodio, un equipo de cinco amigos, familiares o colegas competirá por un premio en efectivo que alcanzará al responder las preguntas, una tras otras.

The Balls

Los dos equipos formados por cinco participantes deberán contestar correctamente la mayor cantidad de preguntas. Las consignas tendrán seis posibles respuestas, pero solamente una será la incorrecta y deberán seleccionarlas con mucho cuidado para no caer al agua, en caso de elegir la única errónea.

La clave del juego para cada equipo es permanecer lo más completo posible durante el mayor tiempo, debido a que en la décima y última pregunta compiten por un gran premio en efectivo.