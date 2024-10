¡Lo dijo! Guido Kaczka reveló si le prohibió o no a Pampita conducir el Cantando 2024

"Si fuera irse a lo legal, que a veces en estos casos tampoco tiene sentido, porque lo legal no es lo verdadero, a veces es lo que corresponde legalmente cuando hay una exclusividad y qué sé yo. Pero también nos dedicamos a lo mismo y sabemos que cuando hay una oportunidad o algo que alguien quiere hacer eso le gana a lo que está escrito para este tipo de actividad", argumentó.

Y agregó: "Pampita tiene sus ganas, si ella lo quiere hacer, lo termina haciendo, las cosas que quiere las acomoda y las hace".

Luego, el cronista Alejandro Castelo le comentó: "Me da la sensación de que sos flexible". “Sí, en el caso del Cantando o de un programa que está a la misma hora no diría que es lo mejor del mundo, ya que empatar a una figura en dos canales no sería lo ideal. Ahora dicho esto, no intentaría frenar de ninguna manera algo así”, le respondió Kaczka.

Por último, el notero le consultó en alusión a Pampita: "¿Te llegó la inquietud?". "¿Esto de Pampita del Cantando? No, cero", reveló el conductor.

Embed

Ángel de Brito reveló quién reemplazará a Florencia Peña en el Cantando 2024

Este jueves, el conductor de LAM (América TV), Ángel de Brito reveló quién reemplazará momentáneamente a Florencia Peña en el Cantando 2024 (América TV).

Antes, informó que Pampita era una de las candidatas a presentar el certamen de canto. "Flor Peña dijo 'me voy de vacaciones, estoy agotada, no puedo más, bla, bla'. ¿Quién la reemplaza?".

"Antes de Yanina (Latorre) llamaron a Pampita. Pampita cerró y después se bajó. Había arreglado y de repente llamó y dijo que no lo iba a hacer. Ahí es que la llaman a Yanina. Yanina dijo que no", siguió Ángel.

"¿Por qué Pampita dijo que no y después se bajó? Porque Guido Kaczka no la autorizó. Guerra de exclusividades", contó. "Es excusa, pero bueno eso es lo que dijo", le respondió De Brito a las angelitas cuando pusieron en duda la justificación de la modelo.

Luego, el periodista contó quién ocupará el lugar de Florencia Peña. "Nunca estuvo en la esfera Bailando/Cantando", comenzó diciendo el presentador a modo de enigmático.

Y continuó: "Es mujer, es conductora". "La semana que viene conduce el Cantando la señora Karina Mazzocco", reveló Ángel. Instantes después, Marixa Balli opinó al respecto: "A mí me parece que tiene que ser alguien mucho más popular".