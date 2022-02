La sorpresa de Florencia Peña cuando Diego Peretti le dijo su edad: "Hoy cumplo..."

En ese momento, Diego Peretti confirmó que hoy cumple 60. La cara de Florencia se transformó por completo.

Embed

"¿Sos bolud...? No lo puedo creer, ¿cumplís 60? Es joda. No lo puedo creer, es que no parece. Pensé que me ibas a decir que cumplías 51, 51... ¿60? Estás espectacular", contestó Florencia Peña. "Mejor que no parezca, buenísimo", cerró Peretti.

Florencia Peña le puso fecha a su salida de Telefe pese a los intentos por retenerla

Fue allá por el 11 de enero pasado cuando Florencia Peña anunciaba, no sin quebrarse, que su tarea al frente de Flor de equipo llegaba a su fin. Desde ese entonces hubo muchas idas y vueltas entre la actriz y Telefe, ya que tras caerse la negociación del ciclo que reemplazaría su formato, el de Ángel de Brito por cierto, el canal de las pelotitas le pidió que siguiese un tiempo más hasta reacomodar la programación.

Y así sucedió hasta ahora, dado que por estas horas Florencia Peña definió qué día cierra su ciclo en Flor de equipo y se va del canal definitivamente. Desde Intrusos, el programa de espectáculos de América TV, Maite Peñoñori informó que "Telefe hizo todo por retenerla. Le ofrecieron distintos proyectos, le ofrecieron algo que no sea todos los días, que era lo que ya la tenía cansada a Flor... Algo que no tenga que ver con la actualidad. Pero Flor decidió cerrar ciclo. Sí cedió en estirarse un poco más y el 11 de marzo va a ser el último día de Flor en Telefe".

Al tiempo que agregó "Está muy cansada, con rodajes que a veces le toca de noche e irse directo por ahí al programa. Es un programa con mucha exigencia, actualidad, hay que estar informada... Los policiales la tenía un poco cansada y además tiene vacaciones programadas para marzo y no quería postergarlas bajo ningún punto de vista. Se va a la playa con la familia y quería poder hacer ese viaje tranquilo. Si bien su idea era irse antes, cedió y aceptó hacer ese pasamano de conductoras y no dejar en banda al canal".

Y el dato que agregó es que "Parece que el nombre del programa va a seguir por ahí con otra conductora".