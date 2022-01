¿Marcha atrás en la llegada de Ángel de Brito a Telefe?

tw montagna De Brito congelado.jpg Se congelaron las negociaciones entre Telefe y Ángel de Brito, aseguró Pablo Montagna vía Twitter.

Así las cosas, Ubfal detalló el inconveniente surgido en las últimas horas: "legales del Grupo Clarín, en nombre de El Trece, habría mandado una carta documento a ViacomCBS alertando la posible similitud del formato de LAM". Es por eso que ante este alerta legal, la gente de Telefe habría decidido no seguir con las conversaciones, al menos por el momento, que ya estaban muy avanzadas al punto tal que sólo restaba la firma del contrato.

Ante lo sucedido, ahora habrá que ver si las partes logran destrabar la situación para que Ángel de Brito desembarque finalmente en la pantalla de Telefe en el mes de marzo modificando el formato quizás, o la productora que lo tiene contratado deberá salir a buscar otro canal para que el periodista no se quede sin pantalla este 2022. Seguramente el ex conductor de LAM no se esperaba esta jugada del canal del solcito, ya que en todo momento aseguró mantener la mejor de las relaciones con las autoridades a pesar de su decisión de abandonar esa emisora.

En tanto, consultado por PrimiciasYa.com sobre el tema, Ángel de Brito por el momento no se expidió sobre la cuestión.

La drástica decisión de Ángel de Brito con el grupo de LAM

Ángel de Brito se despidió el viernes 31 de diciembre del programa LAM, El Trece, tras seis años al aire y luego del último programa el conductor compartió la acción que hizo sobre el grupo de WhatsApp que compartía con las angelitas.

"Chau Angelitas, hasta la próxima #LAM", expresó el periodista con un corazón, y mostró cómo fue eliminando una a una a sus ahora ex compañeras del grupo de WhatsApp que integraban.

Una etapa que se cierra -muy exitosa- para Ángel y que seguramente en el corto plazo lo tendrá en un nuevo proyecto televisivo, del cuál dio algunos detalles de cómo será. "Nos vamos orgullosos y felices", expresó emocionado en su despedida del programa.