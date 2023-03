La sorpresiva decisión de Juana Viale sobre su futuro laboral

Embed

A la nieta de Mirtha Legrand también le preguntaron sobre las negociaciones para volver a El Trece. "No sé nada. Hablen con mi abuela cuando venga. Me imagino que están en tratativas", aseguró.

Al finalizar, Juana afirmó que trata de no involucrarse en las negociaciones de su hermano con el canal. "Yo estoy esperando la propuesta que me cierre y me siente bien. Creo que están negociaciones. A mí me aburre eso. De eso se encarga Nacho Viale. Yo espero que me digan si se hace o no se hace", sentenció.

Las fotos infraganti de Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale, con su nuevo amor

Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale, estuvo en un evento social en Punta del Este, Uruguay, y se dejó ver junto a su nueva pareja, Ignacio Pampín.

La joven asistió al casamiento de Luciano Filiberti, el hijo del empresario Mauricio Filiberti, que se realizó en el Faro de José Ignacio, y al que asistieron destacadas personalidades de la farándula.

La nieta de Mirtha Legrand aprovechó la oportunidad para presentar oficialmente a su novio. Ignacio tiene 23 años, es estudiante de Medicina en el Cemic y terminó sus estudios secundarios en el Liceo Francés de Buenos Aires, al que también fue Ámbar.

image.png

Chiquita, Marcela Tinayre, Nacho Viale y Silvestre Valenzuela también asistieron a dicha celebración. La hija de Juana lució un vestido corto de color negro, el cual era abierto totalmente en la espalda y parcialmente en la parte delantera.