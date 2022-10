La sorpresiva declaración de Wanda Nara al hablar de su relación con Maxi López: "Hoy siento que lo amo..."

"Siempre lo voy a querer y amar a una persona significa no solo estar con esa persona. Significa no hacerle daño, no lastimarla. Hoy siento que amo a Maxi porque sabe que yo voy a estar con sus hijos, me dedico a sus hijos. Es una persona que si le pasa algo sabe que yo voy a estar", agregó en diálogo con Ángel de Brito, sorprendiendo a todos con su declaración sobre López.

"Voy a estar para lo que sea, como pasó. Él necesitó de mi ayuda y yo estuve. Eso significa amar a una persona. Lo de la separación no empezó con lo de La China Suárez. Viene desde hace un tiempo, uno no se separa de un día para el otro", señaló.

"Viene de un poquito antes. Nunca descubrí nada. Yo ponía las manos en el fuego por Mauro y las sigo poniendo porque la verdad es que yo me enteré de todo por él. Fue él quien se sentó y me contó todas las cosas. Yo sigo confiando en él", cerró Wanda.

Picante cruce en LAM entre Wanda Nara y Mauro Icardi

La separación de Mauro Icardi y Wanda Nara tomó un giro inesperado este viernes, mientras Wanda Nara abandonaba la Argentina para dirigirse a Estambul a reencontrarse con sus hijos, y terminar el divorcio con el futbolista.

Mientras la ¿actual? pareja de L-Gante estaba en un móvil en vivo con LAM (América TV), Icardi comenzó a enviarle mensajes a Ángel de Brito: "después te mando las fotos de que estuvimos juntos todo el domingo, y dormimos juntos" le escribió Mauro al conductor y agregó: "Wanda miente mucho".

Notablemente incómoda con la situación, y sonrojada, Wanda aseguró "me da risa toda esta situación". Para ese entonces, LAM marcaba 5.5 puntos de rating y estaba en boca de todos.

"Firmamos la separación", aseguró Wanda, mientras Mauro le decía por mensaje a Ángel que "Es todo mentira lo que dice Wanda. En noviembre nos vemos y te cuento toda la verdad", le dijo.

"Estuvimos todo el domingo solos y juntos, el lunes toda la mañana y a la tarde me fui 21.10. Dijimos que jugábamos con la prensa y ahí dijo que se separó. Me mandaba publicaciones de amor", le dijo Mauro y aseguró tener "pruebas de todo".