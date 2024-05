La sorpresiva denuncia de María Eugenia Ritó contra Luciano Castro: "Muy maleducado"

"Yo estaba grabando en Costumbres Argentina, tenía como 10 o 15 capítulos en la serie de Undeground y él estaba ahí fijo", comenzó detallando Ritó para contextualizar la situación. E inmediatamente agregó: "Yo estaba en el camarín, me estaba cambiando y de repente entra como un avión, abre la puerta y me dice 'dame un beso'".

María Eugenia Ritó en Bondi.jpg

Al tiempo que repitió "Dame un beso... ¿qué?", y lo calificó de "ridículo y cachivache". "A ver... ¿Estás fuerte, es lindo, te gusta? Es divino, pero esta cosa de venir a prepotearme... tomátela y huí ya de acá. Y que no pase por al lado mío. ¡Esa cosa de machirulo, no!", sentenció picante.

Por último, María Eugenia Ritó dejó en claro cuánto la incomodó la forma de actuar de Luciano Castro por ese entonces: "Me abrió la puerta muy maleducado, no me gustó esa actitud porque de última me cruzás en un pasillo, me tratás de hablar. Pero se me metió muy cerca, casi al labio y lo sentí como una agresión el ¡dame un beso!".

Embed

María Eugenia Ritó reveló cómo era su relación con Silvina Luna: "Era muy..."

María Eugenia Ritó estuvo invitada en marzo pasado al programa Noche al Dente, América Tv, y además de repasar su carrera en el espectáculo recordó con mucho cariño a Silvina Luna, quien murió el 31 de agosto de 2023 a los 43 años.

Fer Dente le consultó por su relación con la ex Gran Hermano mientras mostraba una foto en donde aparecían sentadas juntas y abrazadas.

“Una gran persona(Silvina), fuimos compañeras y también amigas, no tan amigas. Hemos compartido dos o tres Bailando juntas e hicimos dos temporadas teatrales, con Carmen Barbieri y otra con Sergio Gonal. Y fuimos a eventos, cumpleaños, fiestas y la verdad que era muy divertida y con un gran corazón”, dijo la ex vedette.

rito silvina luna.jpg

El conductor remarcó las decisiones que tomó en su momento Luna sobre su físico de las cuales se arrepintió y la afectaron posteriormente en su salud.

A lo que la ex vedette reflexionó al respecto: “A todos nos pasa, a mí me pasó. No es para reírme, pero yo lo tomo ya desde un humor ácido lo del tren bala, el micro diferencial, el avión... Se me vino la noche encima y sentía que no la podía remontar”.

“Estuve tirada y al borde de la muerte, pero me decían ´vos sos otra cosa´. Yo soy una artista, he trabajado con los más grandes”, comentó Ritó sobre los difíciles momentos que le tocó pasar en cuanto a su salud.