La sorpresiva escapada romántica de Wanda Nara y L-Gante en medio del conflicto con Mauro Icardi

“Nuestros caminos se separan para cuidarnos y focalizarnos en nuestro trabajo y nuestra familia. Mi situación judicial, compleja y dolorosa, me hizo tomar esta decisión. Hoy mis hijos me necesitan y mi tiempo está totalmente abocado a ellos", anunciaba Wanda en sus historias de Instagram.

Lo cierto es que según información que publicó el periodista Pablo Layus, ambos viajaron juntos en un vuelo privado a la provincia de Córdoba, en medio de la total tensión de la rubia con su ex marido, Mauro Icardi.

El periodista de Intrusos, América Tv, contó desde su sitio web que ambos están instalados en Villa Carlos Paz por un motivo laboral del músico. “Llegaron el martes por la noche y se quedan por 48 horas. Se fueron a un country a comer con los integrantes de La Konga”, detalló sobre el encuentro con el exitoso grupo cuartetero.

El fin de semana Wanda Nara había ido a un boliche de la Zona Norte donde L-Gante brindó un show y se la vio disfrutando de sus canciones. Ahora este sorpresivo viaje da indicios de otro acercamiento a poco de anunciar el final del romance.

¿Hay reconciliación?

Dakota Gotth ventiló los duros términos con que L-Gante le hablaba de Wanda Nara: "Maquiavélico"

Dakota Gotth, la mujer que viajó con L-Gante a Mar del Plata a unos días de separarse de Wanda Nara, habló con Intrusos, América TV, sobre su mala experiencia al lado del cantante.

"Me puso en situaciones que una mujer nunca tendría que estar, me sentí usada y me puso en situaciones de peligro con gente totalmente fuera de sí, inclusive él. Me sentí abandonada", indicó la modelo.

Sobre el reciente reencuentro de L-Gante y Wanda Nara, Dakota comentó: "No importa si volvieron, me resulta extraño por las cosas que él me decía de ella. Me decía que estaba agradecido que ella lo haya dejado, que él no sabía cómo dejarla, que sólo le servía mediáticamente y que a él ya no le atraía físicamente, quería alguien joven a su lado... Por algo me llevó a mí".

Sobre su relación con el cantante, la morocha señaló: "Nos estábamos conociendo pero no es la persona que pensé que era. Delante de una cámara se ve una cosa y cerrada es otra cosa".

"Uso violencia psicológica y emocional en mí por las situaciones en que me puso. Hubo situaciones en el boliche donde a él lo estaban amenazando, no sé quién, y me dejó sola. Le pedí por favor que nos fuéramos y me dijo: andate sola", recordó.

Y afirmó muy dura con L-Gante: "Me sentí violentada y destratada. No me gustaría volver a hablar con él, sí una disculpa. Lo único que voy a decir por la clase de gente que estuve rodeada en Mar del Plata es que hago cargo a Elian Ángel Valenzuela de cualquier cosa que me pueda pasar físicamente a mí o mi familia. Tuve miedo".

"Es un chico maquiavélico que no le importan los sentimientos de las personas. Fui ingenua yo al creer que una persona que no respetó a la madre de su hija pueda respetarme a mi", finalizó contundente Dakota Gotth.