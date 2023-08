La sorpresiva propuesta de Luciano El Tirri para la pista del Bailando 2023

Embed

"Tengo un bozal legal. Marcelo me dijo: 'no hables más del casamiento'. No quiere que hable más porque, las veces que lo dije, fracasé", comentó El Tirri. "Se que algún día va a pasar. ¿Cuándo? No sé... Capaz, si gano el Bailando, me caso ahí", añadió. E

El primo del famoso conductor de América remarcó que, pese a la distancia, el amor sigue intacto. "La última vez que la vi fue hace 8 meses. Hace ocho meses que no nos vemos y todos me dicen: '¿cómo hacés?'. Las cosas siguen bien", sostuvo.

Por último, El Tirri miró a la cámara de Intrusos y le envió un mensaje romántico a su pareja. "Te mando un beso Mimi, te amo, vos lo sabés", remató.

La hija de un ídolo del fútbol que está cerca del Bailando 2023 y promete deslumbrar a todos

Cada vez falta menos para el Bailando 2023, el certamen más famosa de la TV, que vuelve de la mano de Marcelo Tinelli y por América TV. Este año, la competencia traerá muchas sorpresas.

Este jueves en Intrusos (América TV) le hicieron una entrevista a Cande Ruggeri. La hija de Oscar Rugerri habló de su reciente maternidad (en enero se convirtió en mamá de Vita, su primera hija).

"Es un laburo 24/7 ser madre, que ahora estoy viviendo con mi hija. Es lógico estar más cansada, pero es algo increíble. La amo... estoy embaladísima", expresó la joven.

En diálogo con el programa de Flor de la V, Cande se mostró entusiasmada con la idea de regresar al Bailando 2023, un certamen que conoce muy bien.

"Si te llaman y te invitan, es difícil decir que no. Fue mi primer trabajo importante en la televisión. Dicen que Marcelo te toca con una varita y es así. Después de eso surgió todo lo que surgió... mucho laburo", reflexionó la hija de Ruggeri.

"Y si te llaman para una salsa de tres, ¿irías?", retrucó el notero, Pablo Layus. "Sí, es algo hermoso... todo que que aprendí de baile, lo aprendí en el Bailando", remató.