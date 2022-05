Emily Lucius entró a El hotel de los famosos: El primer acercamiento con Martín Salwe

Y añadió: "Para mí es un gran desafío esta experiencia, estoy sin celular, sin tarjeta, sin nada, así que estoy para divertirme".

Lo cierto es que en sus primeros instantes en el ciclo la influencer generó un buen vínculo con un compañero en particular, Martín Salwe, que justamente estuvo muy cerca de Silvina Luna hasta hace pocos días.

"Por el poco tiempo que estuvimos me parece que generamos muchísima mejor afinidad con vos", le dijo Emily a Martín. A lo que él respondió: "Bien ahí".

Después en cámara, la influencer lo elogió: "Martín es canchero". Y él dejó en claro que irá por su conquista: "Con Emily voy a intentar, si pica, pica y sino dejamos la vida".

Silvina Luna y una fuerte declaración sobre Martín Salwe

Silvina Luna habló de su acercamiento con Martín Salwe y sorprendió con lo que dijo apenas se retiró del reality El hotel de los famosos, El Trece.

"No sé si es una persona que elegiría para seguir conociendo afuera", reconoció Silvina en el programa Socios del espectáculo.

Esto se dio después de que Adrián Pallares preguntara sobre si le creía al ex locutor de La Academia, o si sentía que la había manipulado.

"Estoy confundida, pero es problema del otro siempre. Yo creo que siempre hice lo que sentía, soy una mujer soltera, viví lo que estaba pasando ahí y me encantó. Después, bueno. Queda ahí en el juego", se sinceró Luna.

Y apuntó: "La edad no tiene nada que ver, tiene que ver con la madurez de la persona y con los valores. Yo creo que él solo va a ir demostrando ciertas cosas. No estoy enojada, una vio ciertas cosas. Quizá ahí no me daba cuenta y después sí. Obvio que uno tiene emociones, sangre…".