NO LO DUDÓ

La sorpresiva reacción de Analía Franchín cuando Nico Occhiato contó que bajaron la nota con La China en Luzu TV

La panelista de A la Barbarossa, Analía Franchin, tuvo una firma actitud cuando Nico Occhiato expuso la verdad detrás de la nota fallida con La China Suárez en Luzu TV.

12 nov 2025, 13:32
El 12 de noviembre, La China Suárez tenía previsto brindar una entrevista en Antes que Nadie, uno de los programas más populares de Luzu TV. Sin embargo, su sorpresiva cancelación generó una fuerte polémica que rápidamente se trasladó a las redes sociales, donde la productora de Nico Occhiato y los integrantes del ciclo —Diego Leuco, Mica Vázquez, Yoyi Francella y Martín “El Trinche” Dardik— recibieron una ola de mensajes negativos.

El conflicto no pasó inadvertido en los medios tradicionales. En una nota en vivo con Nico Occhiato en A la Barbarossa, Analía Franchín expresó públicamente su apoyo al productor y aprovechó el momento para destacar su postura frente a los presuntos pedidos excesivos de la actriz y su entorno. “¿Me permiten hacer algo? ¿Me puedo poner de pie? Te aplaudo, Nico Occhiato. Deberíamos copiarte todos y no caer en el capricho de ella (la China)”, dijo la panelista.

El comentario de Franchín generó consenso entre sus compañeras de programa. “Yo también”, intervino Eliana Guercio, sumándose a la demostración de apoyo. En la misma línea, Nancy Pazos aplaudió al creador de Luzu TV y destacó un aspecto poco mencionado del ámbito del streaming: “Lo aplaudo porque es el único empresario de los streaming que tiene a todos los empleados en blanco, como corresponde”.

De esta manera, lo que comenzó como una simple cancelación de una entrevista terminó desatando un debate mucho más amplio sobre el poder de las figuras mediáticas frente a las nuevas productoras de contenidos digitales, y sobre los límites entre las exigencias personales de los artistas y la independencia de los programas a los que son invitados.

¿Por qué se canceló la entrevista de La China Suárez en Luzu TV?

La entrevista que Eugenia “La China” Suárez iba a dar en el canal de streaming LuzuTV fue finalmente cancelada. Según reveló Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV), la actriz no participará de Antes que Nadie, el ciclo que conduce Diego Leuco, a pesar de que su presencia ya estaba acordada y generaba gran expectativa entre los seguidores del canal.

La panelista contó en su programa que “finalmente la China Suárez no va a estar en LuzuTV, en el programa de Diego Leuco”. De acuerdo con la información que dio al aire, la entrevista estaba pautada, pero en las últimas horas se frustró por una exigencia de la actriz.

“La China pidió que Nico Occhiato, creador y fundador de LuzuTV, también esté en la entrevista”, explicó Yanina Latorre, señalando que ese pedido no fue bien recibido por la producción del canal. Según comentó, la decisión generó cierta incomodidad interna y llevó a que los responsables de la señal optaran por no concretar la nota.

De esta manera, la esperada aparición de La China Suárez en LuzuTV quedó suspendida, al menos por ahora. La noticia llamó la atención no solo por el perfil de la actriz, sino también por el trasfondo de la cancelación, que evidenció tensiones entre las partes involucradas.

