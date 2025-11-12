La sorpresiva reacción de Analía Franchín cuando Nico Occhiato contó que bajaron la nota con La China en Luzu TV

Embed

¿Por qué se canceló la entrevista de La China Suárez en Luzu TV?

La entrevista que Eugenia “La China” Suárez iba a dar en el canal de streaming LuzuTV fue finalmente cancelada. Según reveló Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV), la actriz no participará de Antes que Nadie, el ciclo que conduce Diego Leuco, a pesar de que su presencia ya estaba acordada y generaba gran expectativa entre los seguidores del canal.

La panelista contó en su programa que “finalmente la China Suárez no va a estar en LuzuTV, en el programa de Diego Leuco”. De acuerdo con la información que dio al aire, la entrevista estaba pautada, pero en las últimas horas se frustró por una exigencia de la actriz.

“La China pidió que Nico Occhiato, creador y fundador de LuzuTV, también esté en la entrevista”, explicó Yanina Latorre, señalando que ese pedido no fue bien recibido por la producción del canal. Según comentó, la decisión generó cierta incomodidad interna y llevó a que los responsables de la señal optaran por no concretar la nota.

De esta manera, la esperada aparición de La China Suárez en LuzuTV quedó suspendida, al menos por ahora. La noticia llamó la atención no solo por el perfil de la actriz, sino también por el trasfondo de la cancelación, que evidenció tensiones entre las partes involucradas.