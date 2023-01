La sorpresiva reacción de Isabel Macedo tras los dichos de Facundo Arana sobre su bebé

Para sorpresa de muchos, su ex, Facundo Arana, opinó del tema. “Por mi historia con Isabel, yo vi setecientas mil fotos de ella cuando era bebé. Era idéntica a su bebé. Entonces, si es una de las mujeres más lindas como han dicho ustedes toda la vida y yo también lo he dicho, entonces podés garantizar que estas dos niñas que tiene van a ser de lo más bello que vas a ver en la vida", manifestó el actor.

Isabel Macedo y familia.jpg

En una entrevista con el ciclo radial Agarrate Catalina, Catalina Dlugi le preguntó a Macedo por los dichos del galán. “No sé qué dijo. No escuché nada”, fue la respuesta de la actriz.

En la nota, la periodista le volvió a consultar por las declaraciones de Arana y la figura fue contundente. “No me cae de ninguna manera, ni bien ni mal, al igual que esos comentarios... Yo tengo cerca a la gente que quiero, a la gente que me cuida, a la que respeto y admiro. Ese es el círculo en el que me quedo parada firme, yendo hacia donde quiero”, sostuvo.

“No pongo la mirada en el afuera. Es algo que tuve que aprender a hacer, porque cuando sos más chico todo te afecta. Me considero una mujer súper fuerte y valiente, pero durante mucho tiempo tuve que escudarme detrás de alguien que no era para poder estar tranquila y protegerme. Y hoy ese escudo es el amor, es quien soy; y entonces, me siento protegida por mí misma”, cerró Macedo.

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey - captura Telenoche.jpg

Verónica Lozano indignada por las críticas a la hija de Isabel Macedo: "Me dan ganas de llorar"

Se instaló una fuerte polémica por los desagradables comentarios en las redes sociales que detectó Isabel Macedo por el aspecto físico de su pequeña hija Julia, que motivó un contundente descargo de la actriz.

En este sentido, Verónica Lozano se mostró furiosa desde su programa, Cortá por Lozano, Telefe, por las críticas a la hija de Macedo y Juan Manuel Urtubey, que no llega al año de vida.

"¡Es una cosa de locos! Lo linda que es esa bebé", exclamó la conductora cuando Juariu hablaba del tema. “Este posteo tiene casi 8 mil comentarios. Hay comentarios muy lindos y también con comentarios horribles de la gente. Pero acá uno dice ‘¿cómo pueden juzgar el cuerpo de una bebé?’”, comentó la panelista especialista en redes.

Embed

A lo que Vero Lozano sentenció: "¡Se metieron con el cuerpo de una bebé! Básicamente, lo que hace la gente es que opina si la bebita está en peso o no. Yo digo, estamos muy rotos como sociedad. Es una bebé, una cosa preciosa. Me da ganas de llorar".

Y amplió: "Ella la muestra con orgullo, con su mallita, con el sombrerito, en sus primeros días de playa y hay mierdas que dicen: '¿La llevaste al pediatra? No por ser mala, pero esa nena está excedida'. ¿Por qué no se meten las palabras en el orto? Perdón, pero yo no lo puedo creer".

“Chicos, estamos destruidos. La presión que hay, que desde niñas nos juzgan por nuestro cuerpo, es una bebé. ¡No se habla de los cuerpos ajenos! No se opina, no se dice. Y menos de un niño o una niña", cerró contundente.