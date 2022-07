La sorpresiva respuesta de Ángel de Brito cuando le consultaron si levantan el programa de Jorge Rial

El ciclo nocturno de actualidad y política no cumplió con las expectativas y tan solo estuvo al aire un par de meses. Fue el propio Rial quien decidió nuevamente renunciar, y dar por terminado el programa. Luego se denvinculó de manera definitiva del canal América.

Y marzo de este año confirmó su regreso a la TV, esta vez en la televisión de cable. Así fue como Rial quedó al frente de Sobredosis de TV (C5N). Pero luego, el mismo canal le dio la oportunidad al periodista de volver a la televisión con un programa diario, y así arrancó Argenzuela, que está a punto de cumplir un mes al aire en medio de varios rumores.

Si bien Rial muestra a veces en sus redes algunos buenos picos de rating que toca su programa, superando los 2 puntos, hay otras veces que el ciclo no llega al punto de rating. Por eso comenzaron a circular rumores de que el ciclo podría ser sacado del aire.

Esta consulta le hicieron a Ángel de Brito a través de su Instagram y el conductor de LAM sorprendió con su reacción: "Levantan el programa de Rial", escribió uno de sus seguidores a lo que el periodista comentó simplemente con un "LAM", incrementando las dudas con respecto al futuro del ciclo de Jorge.

Jorge Rial

Jorge Rial estalló de furia al aire en su programa: "Le quiero ir a pegar un tiro"

Jorge Rial estalló de bronca al aire en su programa en C5N. El conductor expresó su enojo con la producción por un imprevisto mientras estaba vendiendo uno de los temas de la rutina con un enigmático.

"¿Llega o no llega muchachos? Esa es la pregunta", comenzó diciendo el periodista en la apertura del ciclo, en referencia a Rodrigo de Paul, que podría quedarse sin ir al Mundial.

Rial no había dado el nombre del jugador, pero en el videograph lanzaron: "¿De Paul podría quedarse sin mundial?". Enseguida el conductora se percató del error y exclamó: "Y me cagaste boludo, me ponés De Paul y me cagaste todo".

El periodista no ocultó su enfado con el responsable detrás del videograph."¿Quién es el hijo de puta que maneja esto?, le quiero ir a pegar un tiro ya", exclamó el animador. "Claro, vos creías que yo estaba hablando de Alberto Fernández y no, era De Paul, pero ya está, duró un minuto el chiste", sentenció.